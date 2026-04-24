Sheinbaum defiende llegada de Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica, le asigna sus primeros dos encargos

Ambas militan desde el inicio en el partido y han ocupado puestos importantes. (Facebook Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas en contra de Luisa María Alcalde, luego de que se anunció que actual dirigente nacional de Morena dejará dicho cargo para ser la nueva titular de la Consejería Jurídíca del Poder Ejecutivo.

Al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia mañanera de hoy, la mandataria afirmó que Luisa Alcalde “es una compañera extraordinaria” y recalcó que ella fue quien la invitó a ser consejera jurídica, tras la renuncia de Esthela Damián.

Insisitió en que si no estuviera segura de su honestidad y convicción “no la hubiera invitado” a ser la nueva titular de Consejería, señalando que es “una de las áreas más importantes” del gobierno federal.

En este sentido, recalcó que la considera una buena adición para la dependencia y acusó que las críticas son parte de la campaña en contra del Movimieno de la Cuarta Transformación.

“Luisa María es una compañera extraordinaria y yo la invité a ser consejera jurídica. La Consejería Jurídica es una de las áreas más importantes del gobierno de México, no la estaría invitando si no supiera la honestidad de Luisa María su convicción en el movimiento, su amor al país, su amor el pueblo, es buenísima Luisa, es parte de la campaña contra el movimiento”, dijo en Palacio Nacional.

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