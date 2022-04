“Tu personaje lo sientes, lo vives y lo manifiestas”: cómo se alistan “Jesús y María” para la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Los actores ponen de su bolsillo los gastos de los vestuarios. (Foto: Instagram/COSSIAC)

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las tradiciones religiosas más representativas en México durante Semana Santa que atrae a miles de creyentes. Sin embargo es un proceso muy importante y demandante para las personas que le dan vida a los personajes principales.

El proceso de selección para las personas que interpretarán a los personajes bíblicos se lleva a cabo desde diciembre del año pasado, la convocatoria se hace por medio de las redes sociales del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa (COSSIAC), pero también se colocan lonas alrededor de los 8 barrios. La elección es el primer domingo del año para el caso de las mujeres y para el caso de los hombres el segundo domingo del año.

Uri Celeste Mosco Ramírez originaria del Barrio de San Miguel y con 27 años de edad personificará a la Virgen María, madre de Jesús, en la edición número 179 Pasión de Cristo en Iztapalapa. Es Licenciada en administración y trabaja actualmente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Ella describe el proceso de selección a Infobae México como “muy peculiar pero también muy bonito”, ya que anteriormente había buscado interpretar a la Virgen María en 2018 pero hubo muchas aspirantes. Después de quedar selecta vino la preocupación de la responsabilidad tan grande y el compromiso no solamente con el personaje sino con todos los habitantes. “Cuando llegué a casa me abrazaron, me felicitaron, estaban muy emocionados y felices, tenían emociones encontradas“, mencionó respecto a cómo reaccionó su familia al enterarse de la noticia.

“Ha sido una preparación también espiritual y religiosa; en donde cada domingo nos presentamos a misa por las mañanas antes de los ensayos que se llevan a cabo el fin de semana. En el Miércoles de Ceniza llevamos a cabo la confesión para poder comulgar, físicamente es una preparación diferente de la de Jesús que es más específica”, mencionó a Infobae México.

Uri Celeste declaró que ha llorado en cada ensayo que han tenido. (Foto: Facebook /COSSIAC)

Sobre la parte más difícil de todo este proceso ella mencionó que ha sido la cuestión emocional de los ensayos, pues “tu personaje lo sientes, lo vives, lo interpretas y lo manifiestas”. Además de que ha tratado de demostrar esa parte en cada ensayo y aclaró que ha llorado en cada repaso.

Como preparación para antes de los ensayos ella reza al salir de su casa y le pide a la Virgen María que la oriente y le de la luz para poder interpretar su papel de la mejor manera y que todo salga bien. “Respiro tranquila y repaso el parlamento internamente porque a veces los nervios te traicionan” declaró.

“Creo que el papel de la Virgen María nos da una gran lección y es que después de perder a un ser amado ella continúa con la palabra de Dios, transmitiendo esa fe y esas creencias. Ser una mejor persona es mi misión de cada día y esto sin duda me va a aportar en mi vida personal”, mencionó.

Axel Eduardo González Bárcenas, originario del Barrio de Santa Bárbara, tiene 22 años y es aspirante en el área de pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, también toca el trombón en un grupo de salsa. El afirma a Infobae México que antes del papel era una persona amigable, comprometido consigo mismo y la música y dedicado cien por ciento a su familia pero que “este papel pienso que me va a cambiar en total la vida”, afirmó.

Uno de los requisitos para interpretar a Jesús es tener una buena salud. (Foto: Facebook /COSSIAC)

Para poder darle vida al papel de Jesús, Axel Eduardo se postuló el día 2 de enero, después le dieron cita en el Cerro de la Estrella y ahí tuvo pruebas físicas de resistencia, fuerza e incluso correr un poco. “Te preguntan por qué quieres el papel, qué significa para ti la representación, que opinas de la fama, del ego, de la vanidad, y de ahí se saca el último veredicto”, declaró.

Respecto a su familia el mencionó que le dieron apoyo y mucho cariño. “Estuvieron siempre al pendiente y siempre me daban el consejo de que lo viviera al cien por ciento cada momento que iba a pasar. Afortunadamente tuve la oportunidad de quedar electo y ahora con ello estamos más felices que nunca”, mencionó Axel Eduardo.

El contó que está comprometido en tres aspectos muy importantes: el físico, el espiritual y el mental, e intenta hacer lo mejor y vivirlo al cien por ciento. “Disfruto el día a día porque sólo lo viviré una vez”, aclaró.

Después de dos años de ausencia del público, esta edición se llevará a cabo de manera mixta: presencial y virtual. (Foto: Redes sociales COSSIAC)

Sobre la conexión que tiene con Uri para que todas las escenas puedan salir de la mejor manera mencionó que es una buena convivencia y una buena amistad, pues coinciden en la importancia que tiene esta representación además de que sus sentimientos son muy parecidos en cuanto a la actuación. “Es una persona muy noble, y tratamos de hacer de la mejor manera esa representación para que salga lo mejor posible, mencionó.

Por último Uri Celeste mencionó: “Sigan creyendo, sigan teniendo mucha fe y vivan con la esperanza de un mejor mañana, que cualquier dificultad siempre pasa y Dios sabe porqué hace las cosas, Dios no manda batallas que uno no pueda aguantar es lo que me dice mi mamá y es lo que les quisiera compartir a todos ustedes”.

Axel Eduardo invitó a las personas que se sigan cuidando por la pandemia y que sigan preservando esta hermosa tradición y que no la dejen perder. “Todos los que estamos en el cuadro somos muy afortunados y las próximas generaciones van a hacer el trabajo mejor que nosotros”.

