Las incógnitas detrás de la desaparición de Nayeli Alfaro en SLP: un esqueleto sin identificar y la huida de su esposo

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

Una semana después de que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) emitiera una ficha de búsqueda por la desaparición de Nayeli Alfaro Silva, las autoridades reportaron el hallazgo de un cadáver que, según indicaron, corresponde al de la mujer de 25 años. Aunque el suceso fue reportado a los familiares, ellos señalaron diversas irregularidades como que no pudieron reconocer el cuerpo, así como la desaparición de la pareja sentimental de la víctima.

Según indicó la madre de Nayeli días después de su desaparición, fue alrededor de las 7 de la mañana del 24 de marzo de 2022 cuando su hija fue vista por última vez. Su pareja sentimental habría sido la última persona que estableció contacto con ella. Desde ese momento la familia notificó a las autoridades y comenzó la búsqueda, así como una serie de manifestaciones para presionar a la Fiscalía. Nueve días después tuvieron respuesta.

“Aproximadamente a las 11:55 de la mañana se localizó un cuerpo en las inmediaciones de la comunidad de Santa Rita, en un predio rústico donde se procesó y levantó el cuerpo. La Fiscalía realizó el hallazgo de indicios que hacen présumos de que se trata de la joven Nayeli. La presunción se deriva hasta en tanto no se haga de manera oficial a través de las pruebas de genética”, declaró José Luis Ruiz Contreras, fiscal de San Luis Potosí, el 1 de abril.

Nayeli Alfaro Silva fue vista por última vez el 24 de marzo de 2022 (Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Los padres de Nayeli recibieron la noticia del hallazgo cerca del mediodía del mismo viernes. En un principio, según declararon ante medios de comunicación, las autoridades reportaron que reconocerían el cadáver por el cabello. Además “me comentan que el cuerpo está en descomposición y en estado de putrefacción, hinchado y que las partes inferiores están carcomidas”, dijo Lorena Silva, madre Nayeli, en declaraciones rescatadas por el medio Zócalo.

Las horas transcurrieron después de la llamada y los padres de Nayeli no habían tenido oportunidad de reconocer el cuerpo. No fue sino hasta la madrugada del 2 de abril cuando pudieron acceder al Servicio Médico Legista (SEMELE) para verificar que los restos, hallados en Villa de los Pozos, fueran de su hija. Sin embargo, al salir de las instalaciones dieron a conocer su inconformidad.

“Quedé impresionada porque es un esqueleto. No estoy viendo ni un solo pedacito de carne (...) No creo que ese cuerpo sea el de mi hija. Nos dicen que la fauna se lo acabó y que tiene como nueve días, pero el cuerpo tiene señas de mucho más tiempo. No aceptamos eso. Esperamos los resultados de las pruebas de ADN”, declaró Lorena Silva.

Información en desarrollo*