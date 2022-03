SCJN rechazó revisar la condena de Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de jefes”

El narcotraficante ofreció una entrevista a Telemundo, en la cual aseguró que su estado de salud es delicado (Captura: Telemundo)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó estudiar el recurso de revisión para Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, por las condenas de acopio de armas de fuego e introducción ilegal de cocaína a México para introducirla a Estados Unidos, las cuales ha intentado amparar para revertir la condena de 40 años que debe cumplir.

“Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no se reúnen los requisitos de procedencia referidos en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, al no revestir su resolución de un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos”, se lee en el acuerdo de desechamiento.

