Lanzan campaña contra revictimización en medios de espectáculos; piden disculpa de Gustavo Adolfo Infante

Luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó al aire su descontento por el hecho de que el actor Mauricio Martínez no hubiera querido concederle una entrevista para hablar del abuso sexual que vivió hace años por parte del ex manager artístico Antonio Berumen, ahora el actor se ha sumado a una iniciativa en contra de la revictimización en los medios de comunicación.

El histrión y cantante mexicano que ha incursionado en el teatro musical de Broadway en los últimos años agradeció a la organización Nosotras para ellas que exijan una disculpa pública por parte de Infante, además de pedir que el periodista reciba información respecto a la violencia sexual y a protocolos sobre cómo abordar el tema en los medios de comunicación.

“Es inconcebible que en la televisión nacional, un conductor descalifique, revictimice y humille a una víctima llamándole “el violado” por el simple hecho de no querer darle una entrevista, poniendo en tela de juicio y sin conocimiento alguno de cómo se tratan públicamente estos temas dentro del ámbito de los derechos humanos”, se lee en el documento difundido entre los medios de comunicación.

La organización difundió la misiva en la que se exige al comunicador ofrezca una disculpa pública a Mauricio Martínez (Foto: Captura de pantalla)

“Se debe asumir la responsabilidad que ese discurso del conductor tiene no solamente en una figura pública que es centro de un caso en específico, sino en las miles de personas que no quieren abrir sus temas personales por gente como el señor Infante y que por formatos de comunicación como los que Grupo Imagen no ha cuidado. Por eso es que tiene la obligación de lograr ese cambio de tratamiento de casos de violencia sexual en todas sus variantes, se trate de quien se trate y sin venganzas personales de por medio”, añade.

Nosotras para ellas exigió en su documento tres puntos respecto al comunicador y la empresa de medios para la que labora.

“En relación a las declaraciones realizadas por el conductor Gustavo Adolfo Infante, transmitido el día de ayer 29 de marzo de 2022 en el programa Sale el sol del canal Imagen Televisión y por plataformas digitales de la empresa Grupo Imagen, los abajo firmantes señalamos y solicitamos:

Disculpa pública por parte del agresor Gustavo Adolfo Infante en la misma medida y proporción en la que agredió verbalmente a una víctima de abuso sexual, pero también, implícitamente a miles de víctimas de estos delitos.

Información de los protocolos de género que tiene esta empresa para tratar este tipo de conductas así como garantías de no repetición.

Capacitación y sensibilización de temas que versen sobre la violencia sexual y realidades sociales”.

Según Mauricio, el representante Toño Berumen dispuso una cámara de videograbación en su baño para captar a los aspirantes a cantantes (Foto: Instagram)

Por su parte, el actor agradeció la misiva enviada por la organización en su cuenta de Instagram: “Todo mi agradecimiento; luchemos para que esto no suceda más y ayudemos a visibilizar el grave problema para cambiar la realidad de México con un tema tan delicado”.

¿Qué es la revictimización? La organización así la define:

“La revictimización o victimización secundaria, es la que surge a partir de que la persona que ha vivido una experiencia traumática al entrar en contacto con las autoridades, medios, personas o instituciones del estado, es receptora de tratos injustos e incluso puede ser criminalizada por el mismo acto del que fue receptora”

Gustavo Adolfo dijo que "no quiere saber nada" de Martínez por "discriminar" a los programas de espectáculos (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

La carta ha sido difundida luego de que el periodista de Grupo Imagen se mostró molesto el día 29 de marzo por el hecho de que el actor mexicano haya, en sus palabras, menospreciado a los programas de espectáculos para acudir a otro tipo de espacios noticiosos “más serios” para presentar su caso.

“El que debería de aprender es Mauricio Martínez. A todos nos ve así por arriba porque lo violaron. Porque lo violaron no da entrevista a programas de espectáculos. Nomás va con Adela Micha que nadie la ve...son unos tarados sus abogados. No es promoción, pero el día de mañana que vaya con Adela y que vaya con los noticieros, yo no quiero saber nada por discriminador”, fueron las palabras del titular de De primera mano.

