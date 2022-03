Lilly Téllez exigió a AMLO disculparse con Alejandra Cuevas: “¡Qué vergüenza la impunidad!”

Desde San Lázaro, la senadora panista evidenció que López Obrador no habló sobre el tema en la mañanera (Fotos: Instagram@lillytellezg // Cuartoscuro)

Lilly Téllez, senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que le pidiera disculpas “de rodillas” a Alejandra Cuevas, quien fue acusada por Alejandro Gertz Manero de homicidio por omisión de la muerte de su hermano Federico.

Durante el pasado martes 29 de marzo, Alejandra Cuevas salió del penal de Santa Martha Acatitla, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación tras más de 500 días en prisión tras ser acusada por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de homicidio por omisión de su hermano.

Ante ello, la senadora blanquiazul evidenció que López Obrador no se pronunció al respecto durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“El presidente de la República debió haber pedido perdón a la señora Alejandra Cuevas. Una de sus hijas tuvo que arrodillarse pediendo justicia ante la clemencia de su madre. No basta, señor presidente, que ordene usted que reciban a la señora Alejandra Cuevas en Gobernación, ‘ahí que la atiendan’, usted debió pedirle perdón, y si es necesario de rodillas, porque usted está, supuestamente, para garantizar la justicia”, declaró Lilly Téllez ante el pleno de San Lázaro.

Alejandra Cuevas salió de Santa Martha Acatitla por orden de la SCJN (Foto: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

“A ella le robaron más de 500 días de prisión siendo inocente y no sólo no pidió perdón, señor presidente, sino que además respaldó y ofreció su confianza al fiscal Gertz, lo cual va contra de cualquier lógica y contra todo sentido común, porque hemos escuchado como el fiscal Gertz intervino, indebidamente, para torcer la justicia en este caso. ¿Dónde está el perdón, señor presidente? Ese que usted anda ofreciendo en todas partes, en nombre de los pecados de otros y no tiene los pantalones para ofrecer cuando usted se equivoca”, añadió la panista.

No obstante, Téllez también se lanzó contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, Ernestina Godoy, a quienes tachó de “infames ejecutoras de este atropello”.

“¿Cuándo van a despedir y castigar a Ernestina Godoy y a Claudia Sheinbaum? Infames ejecutoras de este atropello. ¡Qué vergüenza la impunidad! Que corre desde el agua desde Palacio Nacional hasta sus más serviles cómplices y en perjuicio de ciudadanos de bien ¡Le exijo que mañana pida perdón1″, sentenció la senadora.

Lilly Téllez también se lanzó contra la Jefa de Gobierno de la CDMX y Ernestina Godoy (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Por unanimidad, la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de Alejandra Cuevas al considerar inexistente el delito por el que se le acusa. Asimismo, la SCJN señaló que sí hubo omisión de cuidados de la salud de Federico Gertz, pero también señalaron que por esa responsabilidad no se podía imputar a Laura Morán ni mucho menos a su hija.

Cabe mencionar que uno de los momentos clave del caso se dio la noche del pasado 4 de marzo cuando por medio de YouTube se filtraron unos audios en los que Gertz Manero le dice al fiscal especializado, Juan Ramos López, que está enterado sobre el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, el cual prácticamente pondría en libertad a Alejandra Cuevas.

Lo anterior evidenció que el fiscal general tuvo acceso a un documento que no es de contenido público por lo que la familia Cuevas señaló que se trata de “dos mujeres adultas mayores víctimas de un tercero, hombre poderosísimo que tiene a nuestra familia viviendo una situación muy dolorosa”.

