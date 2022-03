Lilly Téllez aseguró que AMLO no le regaló senaduría: “Me quedó a deber”

La senadora del PAN también celebró la libertad de Alejandra Cuevas (Foto: Senadores PAN)

Lilly Téllez se ha convertido en una de las más férreas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pesar de haber formado parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para obtener un curul en la Cámara de Senadores.

Desde sus redes sociales, la legisladora, hoy del Partido Acción Nacional (PAN), le respondió a la comunicadora Fernanda Tapia, quien aseguró que Téllez era senadora “plurinominal”, término que le disgustó a la política oriunda de Sonora.

Aseguró que ella hizo campaña y obtuvo el voto de los ciudadanos como “candidata Externa”, ya que nunca se afilió a Morena de manera oficial. Asimismo, afirmó que López Obrador no le regaló ningún puesto político, sino todo lo contrario, hasta le quedó a deber.

“Hola @TapiaFernanda no soy plurinominal; hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a morena. El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber. Saludos”, redactó Téllez.

(Foto: Twitter)

Usuarios cuestionaron este mensaje y aseguraron que de no haber contado con el apoyo del mandatario federal, no estaría como senadora. Asimismo, reiteraron que no votarían por ella en caso de que busque algún puesto de elección popular.

“Vuelve a pedir el voto haber si es cierto que ganas, por lo menos ahora no serán ni el mío ni el de mi familia y el de varios amigos y sus familias”; “Y votaron por ti porque votaron por MORENA no por ti. Ya lo verás ahora en el PAN”; “Ganaste por el efecto López Obrador, antes nadie te conocía”, fueron algunos comentarios.

Este no fue el único mensaje compartido por la senadora panista. Horas antes celebró la libertad de Alejandra Cuevas, acusada de participar en el asesinato del hermano de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), mismo que fue señalado por irregularidades en el caso.

Con un primer tuit solicitó la destitución de Gertz Manero por utilizar las instituciones federales para sus objetivos personales, por lo que su salida será una especie de justicia para México.

“Tarde pero por fin llegó la justicia desde la SCJN para #AlejandraCuevas y #LauraMorán. Ahora espero que pronto llegue la justicia para México y Alejandro Gertz sea destituido de inmediato. La instituciones son para servir al público, no para fines personales, ni para venganzas”, indicó Téllez.

Lilly Téllez recordó la denuncia contra Gertz Manero para buscar un juicio político en su contra (Foto: Twitter)

Posteriormente, recordó la denuncia que interpuso ante la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político contra el fiscal general, el cual debe ser aprobado por la Subcomisión de Examen Previo, instancia que se instaló la semana pasada y a la que exhortó para darle prioridad a su solicitud.

“Hace casi dos semanas se instaló la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, instancia encargada de analizar las solicitudes de juicio político. Espero que a la brevedad dictaminen mi denuncia en contra del Fiscal Gertz porque él debe ser destituido e inhabilitado”, reiteró la legisladora.

Lilly Téllez cierra filas con el PAN

Tras casi dos años de haber abandonado Morena, Marko Cortés, líder nacional del PAN, le dio la bienvenida a Téllez y celebró su afiliación al partido albiazul. “Reconozco tu trabajo, tu compromiso con nuestros ideales y sé que juntos vamos a seguir defendiendo a México”, expresó. Y agregó que tiene muchas coincidencias con la senadora de Sonora, por lo que consideró que será una fuerte oposición al gobierno morenista.

Por su parte, la nueva panista agradeció al dirigente nacional y aseguró estar lista para cumplir con sus funciones. Asimismo, recordó a uno de sus fundadores, Manuel Gómez Morín, e indicó que, al igual que él, quisiera “mover las almas” y luchar por la dignidad de los hombres y mujeres.

SEGUIR LEYENDO