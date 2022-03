“¡Terminas y te vas!”: Sí por México llamó a marcha nacional contra la Revocación de Mandato

Las organizaciones y usuarios de redes sociales consideran la consulta como "una farsa para no cumplir con las obligaciones gubernamentales“. (Fotos: Cuartoscuro // Twitter@PatyCC11)

Organizaciones relacionadas a Sí por México, encabezada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, invitan a ciudadanos a participar en una marcha nacional este 3 de abril en contra de la consulta de Revocación de mandato. Con el hashtag #YoDefiendoAlIne diversas cuentas se expresan en contra de este proceso el cual califican como una “farsa”.

Este llamado para manifestarse en contra de la consulta donde se votará para que siga o no el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó en febrero pero ha ido incrementando su popularidad debido a la cercanía del 10 de abril, fecha en la que se hará la votación.

Con las leyendas: “¡Terminas y te vas! Exigimos salud, seguridad, empleo, educación, respeto a la constitución”, han rondado carteles en redes sociales como Twitter y Facebook. De acuerdo con la convocatoria, se invita a los asistentes a utilizar vestimenta de color blanco, además de utilizar el cubrebocas durante la marcha. También piden apoyar con el hashtag #UrnasVacías.

Entre las organizaciones que están apoyando esta marcha nacional están: Sociedad Civil México A. C., Ciudadanos con Causa México, UNE México, Gárgola Agency, Soy México, Todos con México, Campamento México, Futuro 21, Cerrando Filas, Uniendo Caminos, Resistencia x México, Candidatos Libertarios Ciudadanos, SUMA Sociedad Civil Unida, Frente Unido en Redes Anticomunistas (FUERA) y Luis Berman.

En las redes sociales de las organizaciones se pueden encontrar carteles sobre el movimiento. (Foto: Twitter/@ChalecosMxAC)

En otras ocasiones estos grupos han protestado con marchas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para manifestar su rechazo hacia el presidente actual. La principal organización a cargo del movimiento es Chalecos México, encabezada por Alejandra Morán quien anteriormente ha convocado a marchas para pedir la renuncia de López Obrador debido a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

La marcha está convocada a las 11:00 horas en diversos puntos de la República Mexicana como Aguascalientes en la Exedra, Cancún en la Glorieta del Ceviche , Ciudad de México en el Ángel de la Independencia, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí y Veracruz; el coordinador de Futuro 21 espera que en la capital del país haya alrededor de 50 a 100 mil asistentes a la manifestación.

Diversos usurarios de Twitter se han proclamado a favor de esta marcha o en contra de la revocación de mandato; Javier Lozano publicó: “Hacía mucho tiempo, pero muchísimo, que no me topaba con una iniciativa tan absurda, demagógica y estúpida como esta. Afortunadamente, el señor no tiene los votos necesarios. Pero vaya que es un peligro para México”, además utilizó el hashtag #YoDefiendoAlIne.

Laura Barrera Fortoul también publicó un tuit donde deja en claro su postura sobre la Revocación de Mandato: “Lo dicho, la simulación del próximo fin de semana es solo un espectáculo mal montado, la estrategia para debilitar al INE la tienen lista hace meses”, de igual manera usó el hashtag #YoDefiendoAlIne.

"Exigimos salud, seguridad, empleo, educación, respeto a la constitución" se lee en algunos de los carteles en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, simpatizantes de la Cuarta Transformación de Puebla también preparan una marcha el mismo día para promover la revocación de mandato. Entre los convocantes se encuentran Iván Camacho y el ex subsecretario de Gobernación, Luis Soriano Peregrina quienes informaron que la marcha saldrá del Parque Juárez y concluirá su camino en la Plaza de la Democracia, junto al edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla.

