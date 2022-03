Tras 12 horas de rescate recuperaron el cuerpo sin vida de un turista en Zacatlán, Puebla

(Foto: Twitter/@_aranzaandrade)

Este 28 de marzo, cerca de las 09:30 de la mañana, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Zacatlán comunicó que, después de más de 12 horas de labores de búsqueda y rescate, elemento de seguridad lograron rescatar el cuerpo ya sin vida de José “N”, un turista proveniente del Estado de México.

El día de ayer, 27 de este mes, se dio a conocer que un turista se lanzó a un río en la zona de cascadas de Tuliman con el propósito de nadar, lamentablemente fue arrastrado por un remolino que formaban las aguas del lugar, hasta que sus acompañantes lo perdieron de vista. Cabe agregar que dicha área era restringida debido a que resulta peligroso nadar en ese lugar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Zacatlán dio a conocer el caso durante la tarde-noche del domingo 27 de marzo. El personal de auxilio activó un dispositivo de localización, búsqueda y rescate, en la zona.

(Foto: twitter/@zacatlanssc)

Cabe señalar que tras ser atrapado por la fuerza del agua, se perdió rastro de José, y pese a las labores implementadas, no fue hasta más de 12 horas después que se obtuvieron resultados.

Esta no es la primera vez que una persona fallece en la zona, es por ello que las autoridades reiteraron que esa área en particular no estaba recomendada para turistas, por lo que es restringida.

En 2019, un joven de 18 años proveniente del Estado de México, falleció ahogado al entrar a nadar en la cascada. De acuerdo con las autoridades el joven se sumergió en el río de San Pedro, en la parte baja de la cascada. Sin embargo, no llevaba ningún equipo de protección y al ingresar a la zona profunda se ahogó.

Información en desarrollo...