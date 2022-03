Sergio Gutiérrez Luna se defendió por apodo de diputada del PAN: “Sigan haciéndome tendencia”

El Presidente de la Cámara de Diputados tuvo una discusión con una diputada del PAN (Foto: Cuartoscuro)

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se volvió tendencia después de que en plena sesión, una legisladora lo llamara “Gutierritos”.

La situación ocurrió después de que la diputada María Elena Pérez-Jaén le pidiera a Gutiérrez Luna que no se dirigiera a ella como “diputada Pérez”, ya que su apellido completo es Pérez-Jaén.

Ante la omisión a su petición, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) arremetió en contra del presidente de la Cámara de Diputados con su polémico apodo, mismo que quedó registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales.

El presidente de la Cámara de Diputados exigió respeto después de haber sido llamado "Gutierritos" durante sesión parlamentaria Video: Twitter/@yosoylocke

“Diputado ‘Gutierritos’, ya le pedí, soy María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Partido Acción Nacional, a favor. Ya le pedí que soy María Elena Pérez-Jaén Zermeño, gracias”. A lo que Gutiérrez Luna respondió visiblemente molesto: “Diputada no hay ninguna petición en ese sentido y le pido que se dirija con respeto a esta presidencia”.

Horas después se volvió tendencia el apodo puesto a Gutiérrez Luna a través de numerosos comentarios en el que se mofaban de la forma en la que lo denominó.

En los comentarios se puede leer “Me informan que al diputado #Gutierritos también conocido como @Sergeluna_S le molesta que le digan #Gutierritos, así que por favor no le digan #Gutierritos a #Gutierritos” o “Entendido, ya no le diré #gutierritos al diputado gutierritos porque no quiero que se enoje porque le decimos gutierritos” entre otros del mismo cariz.

Sergio Gutiérrez Luna trató de justificar su molestia a través de un mensaje en sus redes sociales. (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Otros mencionaron que se llevaba pero no se aguantaba por la petición de la diputada para que dijera su apellido completo.

Incluso se publicó un video en el que se mostraba al final del breve intercambio, un fragmento de la telenovela de los años sesenta: Gutierritos.

Pero el día 25 de marzo, Gutiérrez Luna compartió una video respuesta ante la viralización de su apodo.

“Hoy por segundo día somos tendencia en Twitter. La ultraderecha cree que el llamar a alguien “Gutierritos” puede resultar ofensivo... Una cosa es el protocolo en la Cámara y otra cosa es que el clasismo pretenda creer o pretenda hacernos creer que los apellidos son ofensivos por sí... " afirmó con tono calmado Gutiérrez Luna.

“Ha habido muchos Hernández, Gutiérrez, López, Ramírez... muy orgullosos. Y por supuesto también los Pérez, saludos para todos, por lo pronto nosotros vamos a seguir trabajando”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.

(foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Por último, indicó que se encontraba en Veracruz y se afanó de la situación diciendo “Sigan haciéndome tendencia, me da mucha publicidad, gracias. Y sí: soy Gutiérrez”.

Aparte de los comentarios en apoyo y denostación, también estuvieron aquellos en los que rememoraron la serie de los sesenta e indicaron que al ser llamado “gutierritos”, más que clasismo, el apodo hacía referencia al servilismo y la mansedumbre.

“Describen un ‘estado de servilismo’ sin cuestionamiento, agachado, y poquito, muy entendido de ciertos empleados gubernamentales...Quizá por eso el ‘ardor’ tan extremo, qué no?”, comentaron a su video.

En Gutierritos el protagonista era un anti-galán, interpretado por Rafael Banquells, que sufría la constante humillación de su mujer, hijos y compañeros de oficina, la cual fue un éxito en su momento. También por este motivo se planea una retransmisión de la serie.

La serie, la cual marcó una pauta en las historias del naciente género de la telenovela, también fue un fenómeno sociológico que introdujo al habla coloquial el apelativo para denostar a los hombres percibidos como vulnerables y faltos de carácter. Aunque actualmente fue reemplazada por “Godínez”.

