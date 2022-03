Embajada de Rusia negó tener espías en México; cuestionó cantidad de diplomáticos estadounidenses en el país vecino

Foto: AFP

Luego de que un integrante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos declarara que Rusia mantiene en México el mayor grupo de espías en el mundo, la embajada del gobierno de Vladimir Putin en territorio mexicano lanzó un comunicado en la que aseguró que no existen argumentos para sostener tal cosa. Además tachó de inaceptable la injerencia estadounidense en una relación entre naciones que no los involucra a ellos.

Fue Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas, quien en un informe ante el Congreso de su país hizo advertencia de la presencia de inteligencia rusa en el país vecino. De inmediato, los funcionarios euroasiáticos dieron una respuesta en la que acusaron de intervencionista y propaganda lo dicho por el militar.

“La Embajada de Rusia ha analizado con gran atención el discurso de Sr. Glen D. VanHerck y su opinión que no tienen ningún fundamento sobre la presencia de ‘espías militares rusos’ en México. Una vez más podemos observar la propaganda de EE.UU. que tiene como uno de sus objetivos principales aislar Rusia y los diplomáticos rusos de todo el mundo por medio de las noticias falsas”, se lee en el texto que tuvo a Ken Salazar como destinatario.

(Foto: captura de pantalla)

En la misiva, además, se resalta el derecho que tienen los países a configurar su política exterior sin la presión de otras potencias. Se señaló el recién Grupo de Amistad conformado entre diputados mexicanos y autoridades rusas para, a su vez, cuestionar la relación que históricamente han sostenido los Estados Unidos con el país fronterizo.

“Consideramos que es inaceptable cuando EE.UU. trata de influir en las decisiones soberanas del Gobierno de México. Diciendo que ‘México cuenta con distintos grupos de amistad, pero no tiene una amistad como lo que tiene con Estados Unidos’, ¿tiene en cuenta la anexión por parte de EE.UU. –‘el mejor amigo’ de México– la mitad de su territorio nacional en el siglo XIX?”, fueron las palabras textuales.

En la conferencia de prensa del viernes 25 de marzo, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el tema, específicamente si tenía conocimiento de espías rusos en el territorio y sobre qué opinión le merecía lo declarado por VanHerck.

“Nosotros no vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente y soberano. México no es colonia de ningún país extranjero. No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Nosotros no vamos a espiar a nadie”, dijo el presidente.

Gobierno de México / Youtube

Grupo de amistad

Además de la guerra entre Rusia y Ucrania, los hechos también se dan en el contexto en que legisladores mexicanos conformaron un Grupo de Amistad con el gobierno ruso a través de sus representantes diplomáticos en el territorio. Las acciones fueron impulsadas principalmente por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y contó con la presencia de Víktor Koronelli, embajador ruso en México.

Con el argumento de un mutuo respeto e intereses entre naciones, Koronelli celebró lo hecho por los diputados. “Este mecanismo es para nosotros una muestra de apoyo, solidaridad y amistad”, dijo. Como era de esperarse, la situación generó polémica por la posibilidad de mandar un mensaje erróneo en relación al conflicto bélico, mismo que ya ha sido condenado por López Obrador y sus cancilleres.

