Fernández de Cevallos estalló ante la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO

El excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, calificó de “idiota” la estrategia de seguridad de la actual administración federal, encabezada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el político originario de la Ciudad de México arremetió contra la propuesta de que las “mamacitas”, es decir, las jefas del hogar sean quienes denuncien actos ilícitos al interior de sus núcleos familiares.

Por lo que argumentó que lo que el país necesita es una estrategia permanente para reducir los índices de inseguridad, la cual esté acompañada con iniciativas pensadas en el sector educativo y cultural con el fin de que se creen “ciudadanos de bien”.

“Pedirles a las “mamacitas” que convenzan a sus hijos que no delincan, es idiota. Se requiere de una jornada permanente, educativa y cultural, para que haya ciudadanos de bien”, redactó este miércoles 23 de marzo.

El "Jefe Diego" reviró contra la petición de AMLO de que las mamás acusen a sus hijos (Foto: Twitter/@DiegoFC)

Sin embargo, el mensaje del exsenador se llenó de comentarios recordando la tragedia del estadio Corregidora, cuando dos barras se enfrentaron a golpes causando que 26 personas resultaran hospitalizadas, especialmente cuando una madre acusó a su hijo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro por su presunta participación en los delitos de aquel 5 de marzo.

Y es que el pasado 8 marzo, se reportó que uno de los arrestos se logró gracias a la colaboración de una madre de familia. De acuerdo con el comunicado de las autoridades estatales, la detención del sospechoso fue debido a que la mamá del implicado lo presentó ante la Fiscalía de Querétaro para que sea arrestado y procesado como posible participante en los actos violentos.

En las instalaciones de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro llegó una mamá acompañada de su hijo, la señora dejó al joven a disposición de las autoridades para que se realice el debido proceso de investigación y dar con su probable relación con la riña que interrumpió el partido de la Jornada 9 del Clausura 2022.

Una mujer llevó a su hijo ante las autoridades, luego de que éste fuera acusado de presunta participación en la tragedia del Estadio Corregidora (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

No obstante, las palabras del político panista fueron en respuesta a la postura que presentó López Obrador en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, luego de las críticas que emitió William Barra, exfiscal general de los Estados Unidos (EEUU) contra el mandatario.

Ante las críticas de una supuesta “perdida de control del país”, el jefe del Ejecutivo Federal reviró la opinión del funcionario estadounidense al defender su estrategia “abrazos, no balazos” y reiterar su rechazo a las medidas coercitivas para combatir el narcotráfico.

“No se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, yo sostengo esa postura y con esta política estamos saliendo adelante. Sin masacres, sin matarlos en caliente, respetando los derechos humanos con abrazos, no con balazos”, dijo el mandatario en la rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Conviene recordar que William Barr señaló el pasado viernes 18 de marzo en entrevista para Fox News que el poder económico con el que cuenta el crimen organizado ya rebasó el sistema de seguridad del gobierno mexicano, debido a constantes actos de corrupción y de conflicto de intereses.

