AMLO reviró a ex fiscal de EEUU por críticas a su estrategia de seguridad: “No se puede enfrentar el mal con el mal”

Después de que el ex fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, criticara al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por “perder el control del país” en favor del crimen organizado, el mandatario mexicano reviró la opinión del funcionario estadounidense al defender su estrategia “abrazos, no balazos” y reiterar su rechazo a las medidas coercitivas para combatir el narcotráfico.

“No se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, yo sostengo esa postura y con esta política estamos saliendo adelante. Sin masacres, sin matarlos en caliente, respetando los derechos humanos con abrazos, no con balazos”, dijo el mandatario en la rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador también aprovechó para calificar como “buena” la relación con los Estados Unidos y mencionar que en el país vecino del norte han “sido muy respetuosos con nuestra soberanía”. Incluso se refirió a un capítulo del libro publicado este año por el ex fiscal estadounidense titulado One Damn Thing After Another: Memoirs of an Attorney General.

“Tiene un capítulo sobre la relación con México y él defiende una postura de manera legítima. Dice que nosotros mantuvimos cierta postura y fuimos muy celosos de defender nuestra soberanía, y ellos fueron muy respetuosos. Hubo, y él lo cuenta, diferencias por dos políticas distintas. Simplificó mucho las cosas, pero al mismo tiempo demostró que tenemos posturas distintas, no solo con Estados Unidos, sino también con el bloque conservador de México”, explicó el mandatario.

William Barr, funcionario durante los mandatos de los presidentes George Bush y Donald Trump, señaló el pasado viernes 18 de marzo en entrevista para Fox News que el poder económico con el que cuenta el crimen organizado ya rebasó el sistema de seguridad del gobierno mexicano.

“Han perdido el control del país, en mi opinión [...] Tienen decenas de miles de millones de dólares. Pueden corromper a quien quieran y tienen ejércitos vestidos como militares y vehículos blindados”, señaló.

En este sentido, manifestó su preocupación al considerar que ahora las autoridades del país podrían “compartir soberanía con los cárteles y llegar a un modus vivendi con ellos”.

Barr recordó que para el ex presidente republicano Trump, la seguridad fronteriza era prioridad, pero en la actual administración de Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris está fallando en su papel.

“Fui allí un par de veces (a México) para ver si podíamos endurecer la columna vertebral de este presidente (López Obrador) que cree en los abrazos, no en las balas, y están perdiendo”

Puso como ejemplo el episodio del llamado “Culiacanazo”, donde se detuvo y posteriormente se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa y hoy preso en EEUU. “Convocó a 700 paramilitares con ametralladoras montadas en camiones para rechazar a las fuerzas del orden”, subrayó.

Cabe mencionar que el pasado 13 de marzo, sujetos armados dispararon contra las instalaciones del consulado en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, limítrofe con Laredo, en Texas. El atentado ocurrió luego de la detención del líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño “El Huevo”, quien fue entregado a las autoridades estadounidenses el martes.

Por lo anterior, el gobierno de Joe Biden emitió una alerta de viaje a Tamaulipas y autorizó la salida de algunos miembros de su consulado en dicha ciudad junto a sus familiares.

