Chumel Torres defendió a Beatriz Gutiérrez Müller por chiste sobre EPN: “Sí nos dio risa”

El pasado lunes 21 de marzo, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fueron inauguradas. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una caminata y hasta llegó a lo más alto de la torre de control.

Fue ahí donde sucedió una de las escenas más peculiares del evento. En el lugar se encontraban el mandatario federal, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller y algunos otros funcionarios y operadores aéreos.

Los presentes escucharon una breve explicación del proceso de operación aérea al interior del recinto, lo cual suscitó la broma de la esposa de López Obrador, quien recordó, a manera de broma, un comentario realizado por ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“¿En cuánto tiempo llega?”, cuestionó la escritora al operador de vuelo sobre el arribo de un aeronave al AIFA, “No más de cinco minutos”, respondió, ante lo cual Beatriz comentó a manera de chiste “No, menos. Como…”, aseveró para posteriormente reírse.

Todas las personas acompañaron la risa de Gutiérrez Müller menos AMLO, pues él reaccionó con un semblante serio y negando con la cabeza, para posteriormente apartar la mirada. Tras percibir estos gestos de su esposo, la escritora se acomodó la corbata, volteó la mirada y adquirió un semblante serio a pesar de que Del Mazo seguía riéndose de la broma.

Luego de darse a conocer el video que muestra este incómodo momento entre la pareja presidencial, el influencer Chumel Torres salió en defensa de la investigadora y aseguró que su chiste sí le había dado risa, por lo que le enviaba todo su apoyo.

“En esta cuenta sí nos dió risa el chiste de Betty. Todo mi apoyo. #SíALosMalosChistes”, escribió el conductor de El Pulso de la República desde su cuenta de Twitter.

Usuarios de esta red social no dejaron pasar este comentario y decidieron manifestar su sentir al respecto. Alguno, a base de memes, indicaron que lo mencionado por Gutiérrez Müller no fue una broma hacia Peña Nieto, sino que inventaron un diálogo para supuestamente preguntar sobre el avión presidencial que no se ha vendido.

Algunos otros le pidieron que coopere con la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar sobre la denuncia que la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional, Bertha Caraveo, presentó en su contra por presunta violencia política en razón de género debido a varios insultos que emitió durante su programa El Pulso de la República.

Hasta el momento, la investigadora no ha emitido ningún mensaje respecto al comentario de Chumel. En caso de hacerlo, no sería la primera vez que ambos choquen en Twitter, pues a mediados de 2020, cuando el creador de contenido fue invitado a un foro sobre clasismo y racismo, la esposa de AMLO le pidió un disculpa por haber realizado comentarios discriminatorios contra su hijo.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo”, escribió.

Acompañó su señalamiento con la invitación al foro, en donde marcó el nombre de Chumel y una captura de pantalla de un video de Torres llamado “El palacio de chocoflan”, con el que hacía referencia a Jesús Ernesto López, el hijo Beatriz Gutiérrez y el presidente de México.

Dos días después, el youtuber pidió disculpas. “Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto” dijo Torres.

