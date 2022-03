Sheinbaum y Ebrard no “cubren el perfil de izquierda” para ser presidenciables: Fernández Noroña

Fernández Noroña se lanzó contra Sheinbuam y Ebrard por elecciones de 2024 (Fotos: Twitter@DiputadosPTLXIV/Cuartoscuro/EFE)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), aseguró que ni la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ni el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, “cubren el perfil de izquierda” que él posee para representar a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) en 2024.

Durante una transmisión en sus redes sociales, el petistas enalteció la labor de ambos funcionarios en sus respectivos cargos; asimismo, mencionó que se haría un campaña en su contra para evitar que represente el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las próximas elecciones presidenciales.

“Ni Claudia, compañera de izquierda, destacada, talentosa, trabajadora, eficaz, comprometida, comprometida, consecuente; ni Marcelo Ebrard, espléndido canciller, también talentoso, preparado, comprometido, capaz; cubren el perfil el perfil de izquierda que yo tengo. Para la derecha, les es aceptable cualquiera de los dos compañeros”, declaró Fernández Noroña.

El petista aseguró que la oposición respetarían si Sheinbaum o Ebrard estuvieran al frente de Palacio Nacional (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

De acuerdo con las declaraciones del petista, en caso de que la mandataria capitalina o el canciller mexicano estuvieran al frente del Ejecutivo, el bloque opositor no estaría “en una determinación de patria o muerte”.

“Conmigo harían todo lo posible o imposible para que no fuese candidato y para que no llegara a la presidencia”, aseveró el diputado del PT.

Pese a que en ocasiones pasadas Fernández Noroña ha demostrado su respaldo a la administración de López Obrador, mencionó que “el liderazgo más grande que tiene el país, no es él”.

Fernández Noroña dijo que “el liderazgo más grande que tiene el país, no es" AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“El liderazgo y motor más poderoso, como él mismo lo reconoce, es el pueblo de México consciente, el pueblo de México en pie de lucha, el pueblo de México politizado, y ese es el que va a decidir y a ese liderazgo yo me atengo”, comentó.

Según los datos que arrojó una encuesta realizada por por la consultora Enkoll, dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional, la Jefa de Gobierno de la capital del país encabeza las preferencias con 37% de los encuestados que votarían para que ella fuese la candidata, mientras que en segundo puesto está el canciller mexicano con 20%.

Pese a que Claudia Sheinbaum no ha manifestado abiertamente su intención de buscar la presidencia en 2024, sí se ha pronunciado a favor de que el próximo candidato de Morena se defina a través de una encuesta, al tiempo que ha insistido en que aún faltan dos años para que eso ocurra.

Sehinbaum encabeza la preferencia de los encuestados para 2024 (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En tanto que Marcelo Ebrard, quien ya confirmó su intención de buscar la candidatura presidencial de Morena, ha asegurado que participará en el proceso interno del partido, pero ha insistido en que debe ser un proceso creíble, confiable y que se garantice el “piso parejo” entre los contendientes.

No obstante, Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado de la República, en más de una vez, ha externado sus aspiraciones para representar al partido guinda en las urnas de 2024.

Recientemente, en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado declaró que no va a declinar a la candidatura, pues a pesar de los conflictos internos que se viven en Morena por la sucesión presidencial, su aspiración es “legítima”.

“No he declinado, no voy a declinar, y está muy clara mi posición: no lo hago como una ambición vulgar, sino como aspiración para enfrentar los desafíos tan enormes que tiene el país, para profundizar el proceso de transición política que vive México, eso no debe molestar a nadie”, dijo Monreal.

SEGUIR LEYENDO: