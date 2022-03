Fernández Noroña aseguró que AMLO “está a punto de entrar a la lista de los más grandes presidentes de México”

Fernández Noroña es uno de los más fervientes seguidores de la 4T (Foto: Cuartoscuro)

El diputado federal por parte del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, enalteció el trabajo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo, pues aseguró que “está a punto de entrar a la lista de los más grandes presidentes de México”.

En el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera, el petista hizo un recuento histórico acerca de la industria del petróleo en México. Asimismo, indicó que “hay que recuperar la soberanía energética” por lo que urgió a que se apruebe de manera constitucional la Reforma Eléctrica.

Durante su intervención desde la tribuna en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña aseguró que Lázaro Cárdenas y Benito Juárez son “los dos más grandes presidentes que ha dado está nación”, no obstante, afirmó que López Obrador está cerca de igualarlos.

El petista urgió aprobar la Reforma Eléctrica (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

“¡Larga vida al General Lázaro Cárdenas de Río! Gigante de la patria, y junto con Benito Juárez, los dos más grandes presidentes que ha dado esta nación... Y ahí va, queriendo meterse en ese espacio privilegiado el gran compañero presidente López Obrador, que trabaja de manera patriótica y soberana para enaltecer a nuestra patria”, expresó Fernández Noroña.

Cabe mencionar que Fernández Noroña ha sido una de las figuras políticas más fieles al proyecto de nación de López Obrador autodenominado como la Cuarta Transformación (4T). Un claro ejemplo de ello fue cuando el tabasqueño fue furamente criticado por la carta con la que le contestó al Parlamento Europeo, luego de que la Eurocámara exigiera al mandatario mexicano frenar la violencia en contra de periodistas y activistas de derechos humanos.

Ante ello, el pasado 11 de marzo, el petista escribió en Twitter: “Su nueva campaña de denuesto me la persigna. Como los anteriores, no podrán desacreditar toda una vida de lucha. El tiempo pone a todo mundo en su lugar. Me atengo no solo al tiempo -que SIEMPRE me ha dado la razón-, sino sobre todo al pueblo. A él sirvo, a él me atengo”, escribió Fernández Noroña de primera instancia. “Y como lo he dicho TODO el tiempo, tenemos los dos principales motores de la transformación: el liderazgo del compañero presidente @lopezobrador_ y el más grande líder, el pueblo de México politizado y en pie de lucha”.

Fernández Noroña salió en defensa de AMLO tras carta a la Eurocámara (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, no fueron las únicas declaraciones en contra del Parlamento Europeo en defensa del Jefe del Ejecutivo, pues hace unos días volvió a hablar del tema desde la tribuna para asegurar que la petición de la Cámara Europa no es más que parte de una campaña golpista en contra del gobierno de la 4T.

“Es el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, donde se hacen campañas en contra de los gobiernos que sirven al pueblo y surgido del corazón del pueblo, para imponer los intereses económicos dominantes”, declaró el petista.

Además, recordó que AMLO calificó como “borregos” a los eurodiputados en su carta de respuesta, sin embargo, el petista decidió tachar a los miembros del Parlamento del viejo continente de “culebras”.

El Parlamento exigió a AMLO frenar violencia contra periodistas (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Se dice que tienen derecho a comentar sobre temas de libertad de expresión y derechos humanos (...) primero debió haber hablado con su contraparte, el parlamento mexicano, discutir el tema, intercambiar información y si a pesar de ello decidían hacer un pronunciamiento, era su derecho”, dijo.

Entre aplausos de sus compañeros aseguró que el Parlamento exige salvaguardar la vida de los comunicadores, pero no han hecho ningún pronunciamiento en casos, por ejemplo, como el de Julian Assange, quien, según sus declaraciones, “su único pecado es ser un periodista que expuso la hipocresía y los intereses económicos y políticos bastardos del gobierno de EEUU”.

