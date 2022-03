Caso Julio Scherer: Víctor Trujillo publicó irónico mensaje por “extorsiones” de Sánchez Cordero y Gertz Manero

El comunicador utilizó un juego de palabras referente a una famosa película (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que Julio Scherer Ibarra publicó una carta en el semanario Proceso, en la que denunció supuestas extorsiones por parte de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero para desprestigiar su nombre, diversas personalidades manifestaron su opinión desde redes sociales.

Uno de ellos fue el comunicador Víctor Trujillo, quien publicó un irónico mensaje desde su cuenta de Twitter. En esta publicación colocó la portada de la revista donde se publicó el texto, en la que se observa a los tres envueltos en la polémica, caminar cabizbajos hacia la derecha.

Acompañó la imagen con la siguiente frase “The shriek of the lambs”, que traducida al español dice: “El chillido de los corderos”, la cual podría ser un juego de palabras relacionado con el título de la película El silencio de los inocentes, que en inglés es The silence of the lambs.

Los usuarios de esta plataforma le respondieron al creador del personaje Brozo con escenas de esta cinta, aunque también resaltaron la importancia del hecho, pues no se trata de “mandos inferiores”, sino de altos funcionarios muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Todo fuera un pleito entre mandos medios, pero estamos hablando de un Fiscal, un ex Consejero de Presidencia y una ex Secretaria de Gobernación, es decir, el primer círculo, el más alto nivel, cómo estarán entonces las cosas en niveles inferiores”, escribió la usuaria @la_grenitas.

Otros periodistas que también reaccionaron a estas declaraciones fueron Raymundo Riva Palacio y Héctor de Mauleon. El primero aseguró que hubo una “implosión” en Palacio Nacional debido a las declaraciones de Scherer.

“Se destapó la caja de Pandora. La implosión en el despacho de @lopezobrador_ empezó, al romper el silencio y denunciar al fiscal Gertz Manero y a la senadora Sánchez Cordero de actuar conjuntamente para destruirlo”, escribió el columnista.

Por su parte, Mauleon compartió un ácido mensaje para dar cuenta que el verdadero problema de la Cuarta Transformación (4T) está dentro del propio movimiento, y no en sus contrincantes políticos o en fuerzas externas.

Ahora que lo pienso, qué daño le han hecho los conservadores a la 4T

En cuanto se enteró de las declaraciones de Julio Scherer Ibarra, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, salió a defenderse al afirmar que tiene la conciencia tranquila y que no caerá en “el juego” “para servir de distractor”, haciendo referencia a frases que ha pregonado López Obrador.

“Por lo que a mí respecta no voy a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hace sobre mi persona y del actuar en mi encargo como Secretaria de Gobernación, para servir de distractor. Yo puedo decir con total tranquilidad que todo mi actuar siempre ha estado marcado por el amor a mi país, y la más absoluta honestidad en mis acciones”, mencionó la funcionaria en un extenso hilo de Twitter.

Además, escribió que lo mejor es dejar que los órganos de impartición y procuración de justicia hagan su trabajo. “De mi parte doy por cerrado este tema. Dejemos que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, agregó.

Hasta el momento, Sánchez Cordero es la única que se ha posicionado respecto a las supuestas extorsiones. El fiscal Gertz Manero no ha publicado ningún mensaje referente a las acusaciones, mientras que Scherer Ibarra mantiene el silencio hasta que sea necesario hablar, como ya lo demostró este 19 de marzo.

