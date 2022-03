Eugenio Derbez dio pistas del actor que podría interpretar a Chespirito y no es Lalo España

Eugenio Derbez podría estar trabajando en la anunciada serie de Roberto Gómez Bolaños

La semana pasada Eugenio Derbez causó expectación con un misterioso mensaje en Istagram donde reveló que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto. Y es que en la imagen que compartió el actor cómico se le puede ver en lo que parece ser un set de filmación, y frente a él una persona sentada y ataviada con el emblemático traje de El chavo del ocho.

Sin dar detalles del proyecto, el público comenzó a especular que se trata de la anunciada bioserie de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, filmación que anunció hace varios meses su hijo, el productor Roberto Gómez Fernández, quien es la cabeza de Grupo Chespirito con la que se comercializan diversos productos con la imagen del actor y sus personajes.

Pese a que en aquel post, el actor de No se aceptan devoluciones no reveló la identidad de la persona que se encontraba bajo el vestuario, pues difuminó su rostro, ahora ha vuelto a compartir un video que ha dado más de qué hablar pues ya se distingue quién se puso bajo el popular personaje de La vecindad.

Eugenio Derbez no reveló detalles del próximo proyecto en el que participará (Foto: Instagram)

En un corto clip grabado otra vez en un set de filmación, aparece a cuadro y frente a una pantalla azul el actor Juan Frese recibiendo indicaciones de miembros del staff de una producción que bien podría tratarse de la bioserie que cuente la vida y trayectoria del también productor y dramaturgo, famoso en toda Latinoamérica.

“Ya casi… estén pendientes. The Project i son its way, stay tuned”, escribió el creador de “Ludovico P. Luche” y “Eloy Gamenó” en la publicación que, sin arrobar al mencionado actor, ha alcanzado hasta el momento 737 mil Likes.

De inmediato algunos de sus seguidores reconocieron al actor, que ha participado en producciones cómicas de Televisa, como El privilegio de mandar, Renta congelada y Esta historia me suena. Al tiempo, muchas otras personas destacaron el parecido físico del actor cómico con el del fallecido en 2014 en Cancún, Quintana Roo.

El actor fue captado por Derbez mientras recibía indicaciones por parte del staff de una producción que no ha revelado (Foto: Instagram)

Algunas reacciones causaron revuelo como la de la cuenta oficial de Chespirito, que escribió: “¡Ya nos exhibiste!”, por lo que algunas personas dieron por hecho que efectivamente se trata del proyecto avalado por Roberto Gómez Fernández, que abordará aspectos poco conocidos de la vida del actor.

“Sí se parece”, “A ver si no utiliza el doble sentido y echa a perder el personaje del chavo”, “Ese hombre es de a fuerzas que se tiene que sentir súper afortunado por hacer ese papel, ánimo”, “Wow, sólo con ver ese atuendo tan reconocible me emociona y me encanta”, “¿Es Juan Frese? Ese wey ni da risa”, “Creo que nada que ver con la bioserie, ¿o sí?”, “Mi corazón entero en un solo proyecto”, son algunos de los más de 400 comentarios que responden al post de Derbez.

Aunque para los fans y admiradores de Chespirito la noticia podría ser un motivo de alegría, sin duda no sería así para el actor Lalo España, quien desde hace más de un año ha manifestado públicamente su deseo por darle vida en la pantalla a Roberto Gómez Bolaños.

Juan Frese compartió hace semanas una selfie con Eugenio Derbez, pero no mencionó nada sobre el rumorado proyecto (Foto: instagram)

El actor de Vecinos incluso grabó un video-casting caracterizado como algunos de los recordados personajes del también prodcutor de cine. Tiempo después, el mismo España confirmó que la producción de la bioserie lo había contactado para realizar las audiciones presenciales y que le habían dado incluso ya su “callback”.

España comentó en distintas ocasiones que por su gran admiración a Gómez Bolaños poder encarnarlo lo llena de ilusión, sin embargo las recientes imágenes compartidas por Eugenio Derbez podrían significar que quien finalmente obtuvo el papel fue el actor Juan Frese.

Lalo España grabó su casting en 2020; a la fecha no se ha definido cómo serán las evaluaciones de las audiciones Foto: Captura de pantalla

Cabe mencionar que hasta ahora no ha habido ningún comunicado oficial por parte de Grupo Chespirito ni se sabe qué actores le darán vida a personajes como Florinda Meza, Rubén Aguirre, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves.

Por otro lado, trascendió que la serie iniciaría grabaciones empezando el mes de abril, por lo que las fechas no concordarían con las imágenes publicadas por Derbez.

