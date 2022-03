El segundo avión de la FAM salió de Rumania con 63 mexicanos repatriados de Ucrania

Esta es la segunda misión de rescate operada por la FAM para repatriar a los mexicanos que tuvieron que huir del conflicto en Ucrania. En la primer misión se repatriaron a 44 connacionales (Foto: Twitter@SRE_mx)

El segundo avión encargado de repatriar al segundo grupo de mexicanos que han tenido que evacuar Ucrania despegó este martes 15 de marzo desde Rumania, con 63 connacionales a bordo de la aeronave operada por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Así lo había previsto Daniel Millán, Jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa, en la que detalló que el Boeing 737-800 despegaría de Bucarest a las 8:00 horas (tiempo local de Rumania), esto es, alrededor de las 0:00 horas tiempo del Centro de México.

Si bien el número de repatriados es de 63, la cifra puede aumentar, ya que hay quienes toman la decisión de tomar el vuelo de la FAM a última hora o deciden quedarse de último momento, añadió Millán. Y no descartó la posibilidad de que algunas personas de otras nacionalidades de América Latina tomen dicho vuelo.

“Tenemos hasta ahora un número de 63 personas que viajan de regreso. Este número puede cambiar en las próximas horas. ¿Por qué? Hay decisiones de vida que es muy difícil tomar. Es muy entendible que (para las) personas que tienen que tomar una decisión de vida en unas pocas horas no debe ser nada sencillo”

El Boeing 737-800 transportaba 1.5 toneladas de víveres, cobertores, colchonetas y demás artículos de ayuda humanitaria (Foto: Twitter/m_ebrard)

La cita era en el Aeropuerto Internacional Henri Coandá a las 5:00 horas, donde más de medio centenar de mexicanos y sus respectivas familias que salieron de la zona de conflicto en Ucrania se reunirían para ser repatriadas a México.

Este segundo vuelo partió de la Ciudad de México el pasado viernes 11 de marzo. Antes de llegar a Bucarest, realizó dos escalas para recargar combustible: la primera fue en Canadá y la segunda se realizó en Irlanda, al igual que en la primera misión de rescate. El viaje duró 18 horas aproximadamente. Asimismo, la aeronave transportaba 1.5 toneladas de víveres, cobertores, colchonetas y demás artículos de ayuda humanitaria.

A su vez, Daniel Millán comentó que por el momento no puede asegurar si habrá una tercera misión de rescate por parte de la FAM para repatriar a un tercer grupo de connacionales. En la primera misión fueron evacuados 44 mexicanos, 28 ucranianos, siete ecuatorianos, un peruano, un australiano y una perrita. Este primer vuelo aterrizó en la Ciudad de México el viernes 4 de marzo, con un total de 138 pasajeros.

En la ciudad de Jarkov, donde fueron evacuados Iliana y Joshel, se registró un ataque al Centro Nacional de Investigación del Instituto de Física y Tecnología el pasado 6 de marzo (Foto: Twitter@m_ebrard)

“Soy Silvia Mercado. Mi nena María Cristina. Tiene un añito. Nosotros estábamos en Kharkiv (Járkov). Su papá es ucraniano. Su papá tuvo que quedarse. Eso es, yo creo, de lo más difícil, porque la última noche mi nena seguía preguntando por su papá”, comentó una de las mexicanas que fueron evacuadas de Ucrania.

Iliana Monárrez es otra mujer mexicana que residía en Járkov con su esposo ucraniano y su hijo de 20 años, quien se encontraba estudiando Pedagogía en la Universidad de dicha ciudad. Ambos tomaron la decisión de salir de Ucrania. “La salida para nosotros no era que no quisiéramos, es que no había manera humana de salir, porque había ya infiltrados del ejército contrario y disparaban a matar”, relató ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En tanto, la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, detalló que al menos 30 mexicanos permanecen en Ucrania, hasta donde se tiene conocimiento. La mayoría, explicó, son mujeres que han optado por quedarse en el país eslavo al lado de sus esposos ucranianos. Cabe recordar que los varones ucranianos de 18 a 60 años no pueden salir del país, ya que son considerados aptos para sumarse de manera voluntaria a las fuerzas ucranianas y luchar en el frente de batalla.

