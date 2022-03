Alcalde de Zimapán entregó a su hermano por acusaciones de abuso sexual contra menor

El edil señaló su postura a favor de las víctimas (Foto: Alcaldía de Zimapán)

Alan Rivera Villanueva, alcalde del municipio de Zimapán, Hidalgo, entregó a su hermano ante las autoridades locales tras haber sido acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad; el funcionario se pronunció a favor de las víctimas aún cuando comparte lazos de sangre con el agresor.

Mauro Edgar “N”, fue puesto a disposición de personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (FGJ), así lo informó el edil mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual se deslindó de los actos de su hermano.

“Los actos de mi hermano no son los míos, no solaparé ningún acto de violencia, nada puede estar encima de la ley. Edgar Rivera está en las manos de la autoridad competente. Seré respetuoso del proceso que enfrente, y siempre estaré para coadyuvar con las instituciones, así como me comprometí al asumir esta responsabilidad que el pueblo me confirió. Siempre velaré por la paz y seguridad de mis ciudadanos”, aseguró el mandatario.

Asimismo, aseguró que está del lado de quien acusa a su familiar, pues no cuestionará ni se pondrá en duda las declaraciones y acusaciones de la víctima; además puso a disposición a todo el personal de su administración para las personas afectadas por crímenes de género.

El agresor fue detenido tras protestas en la entidad (Foto: Twitter@SSPHcibernetica)

“Ante el ataque pleno y explícito de violencia de género, la administración se solidariza sin poner en tela de juicio el señalamiento, se reconoce y se pone valor a la denuncia, considerando que dentro de este periodo, la violencia a las mujeres será tratada, y en lucha de ser erradicada en todas y cada una de sus expresiones. Es por ello que pongo a su disposición de las y los zimapenses a todo el personal del la administración para brindar la atención y el acompañamiento que merecen”, mencionó el alcalde.

Mauro Edgar “N” fue detenido durante la madrugada de este lunes 14 de marzo tras la orden de un juez solicitada por el Ministerio Público local, quien lo determinó así tras conocer el testimonio de la víctima, una menor de 14 años que lo acusó de agredirla sexualmente.

De acuerdo con las declaraciones de la joven, el hombre le ofreció trabajo como repartidora de volantes en la entidad, empleo al cual acudió el pasado viernes 11 de marzo para encontrarse con el hermano del edil, quien intentó abusar sexualmente de ella, pero logró escapar tras forcejear con el agresor.

Un día después del ataque, y tras darse a conocer los hechos, colectivos feministas organizaron protestas en Zimapán, las cuales resonaron en la sociedad civil de la entidad, quienes exigieron la captura inmediata del hermano del presidente municipal.

La madre del acusado también se puso a favor de las víctimas (Foto: Cuartoscuro)

Tras estos hechos, la procuraduría local abrió una investigación en contra del hombre, por lo que de inmediato comenzó con la recolección de evidencias, entrevistas y declaraciones de los implicados.

La madre del alcalde y del acusado publicó un mensaje mediante sus redes sociales un mensaje en el cual reveló los presuntos problemas neurológicos y de conducta del hombre, pues desde pequeño había tenido problemas de socialización y aprendizaje.

A pesar de explicar la probable causa del ataque, la mujer también se solidarizó con la víctima, pues aceptó que las autoridades lleven a cabo las investigaciones en contra de su hijo:

“Nuestra familia y la gente cercana estamos conscientes que Mauro Edgar, mi hijo, desde su niñez ha requerido atención especial porque ha padecido de trastornos neurológicos y de aprendizaje, por lo cual se ha procurado tenerlo aislado de responsabilidades laborales, por el tipo de discapacidad que padece”, expresó la mujer.

