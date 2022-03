“Burrada”: Vicente Fox estalló contra AMLO por cancelar Escuelas de Tiempo Completo

Vicente Fox secundó las críticas de Ricardo Anaya sobre la eliminación del programa que nació en 2008 (Fotos: Reuters // Cuartoscuro)

El expresidente mexicano Vicente Fox nuevamente se lanzó en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta vez, el motivo de sus críticas fue la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo, el cual nació en 2008 con el objetivo de mejorar la calidad de aprendizaje a través de la ampliación y uso eficiente del tiempo escolar de los alumnos.

Apenas el pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas reglas de operación para el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) y la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo. Asimismo, la noticia fue dada a conocer por la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, quien aseguró que debe priorizarse la mejora de aquellas instituciones educativas que así lo requieran para garantizar un regreso seguro a las aulas.

Ante esto, el exmandatario compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: «¡Como el “burro que toco la flauta!” Criminal cerrar Escuelas de Tiempo Completo. 4 Millones de niños pagarán las nefastas consecuencias. López, ¿en donde tienes la cabeza? ¡Esto es una burrada!”.

El expresidente Vicente Fox se pronunció en contra de AMLO por la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Las críticas de Fox surgieron tras el video publicado por el panista Ricardo Anaya Cortés durante la mañana de este lunes 14 de marzo, en el cual también se lanzó en contra de la determinación tomada por la administración del tabasqueño para eliminar el programa.

Al respecto, el político de 43 años destacó que el programa apoyaba a las niños y niñas debido a que podían hacer uso de las instalaciones escolares para hacer sus tareas, tener clases de idiomas o de música, mientras sus padres terminaban con sus jornadas laborales. Asimismo, resaltó que los alumnos inscritos en esta modalidad tenían la posibilidad de consumir alimentos nutritivos que incentivaran su desarrollo físico e intelectual.

“¿Cancelar los sueños y el futuro de 4 millones de niños por el capricho de un solo hombre? Es tanto su afán de demostrar que son distintos que no piensan, no evalúan, no les importan las consecuencias”, aseveró Anaya Cortés. Sus críticas fueron secundadas por Fox Quesada quien, además de tildar como “una burrada” las acciones del Gobierno de México, indicó que siente “profundamente” la desaparición del programa porque la educación debe ser de tiempo completo.

Y es que, según explicó el blanquiazul, las Escuelas de Tiempo Completo fungían de igual manera como un apoyo a padres y madres, en su mayoría solteras, para que pudieran terminar sus jornadas de trabajo “con la tranquilidad de que los niños estaban seguros y bien cuidados”.

Según la REDIM, las Escuelas de Tiempo Completo beneficiaron a más de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes en el país (Foto: EFE/ Luis Ramírez)

Asimismo, la Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM) se sumó a las voces que han condenado la decisión de eliminar el programa que, se estima, benefició a más de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, los cuales podrían convertirse en víctimas de violencia y desigualdades tras la cancelación del programa creado durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

REDIM destacó que el programa beneficiaba a escuelas con alto grado de marginación, ubicadas en el ámbito rural o indígenas, por lo que su anulación deja a por lo menos 65.8% de la población sin el primer alimento que consumía en el día y sin la posibilidad de atender la desnutrición y malnutrición que afecta a niñas, niños y adolescentes.

Además, resaltó que la cancelación del programa “es una resolución contraria también al interés superior de la niñez, principio establecido en el 4to constitucional y conforme al cual, las decisiones de las autoridades deben ser analizadas y evaluadas en términos de un mayor beneficio hacia las infancias”, señaló la Red.

