AMLO volvió a tachar al INE de “antidemocrático” por el manejo de la Revocación de Mandato

López Obrador condenó la falta de propaganda sobre la próxima consulta de revocación de mandato (Foto: Moisés Pablo/CUARTOSCURO)

Esta mañana, en la conferencia matutina del 14 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar de manera “antidemocrática” frente a la consulta de revocación de mandato y lo culpó de estar violando el mandato constitucional.

Consideró que el INE no solo está realizando un trabajo insuficiente para dar a conocer a la población mexicana la oportunidad de participar de manera activa en la consulta, sino que señaló explícitamente las intenciones del instituto de no difundir en absoluto el ejercicio democrático, en el que el próximo 10 de abril de 2022, se decidirá si el mandatario prosigue o no con su cargo.

“Un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia. No quiere que nadie se entere para que nadie participe, eso es lo que desea el bloque reaccionario y conservador; ellos están tomando partido y no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces. Es realmente lamentable.

López Obrador calificó esta falta como una “estrategia golpista” que, en sus palabras, México ya ha vivido anteriormente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Cuando el presidente es débil ellos roban”, comentó.

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN…

