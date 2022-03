Conflicto Rusia-Ucrania: México enviará segundo avión para repatriar a familias connacionales

Conferencia de prensa de 09 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gobierno enviará un segundo avión de la Fuerza Aérea para traer al país a familias mexicanas desplazadas por el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. El mandatario señaló que será Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien brinde más detalles sobre la ejecución de la misión.

“Estamos protegiendo a los mexicanos que están en Ucrania. Se les está trayendo. Hoy sale de nuevo un avión para traerlos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países. Estamos haciendo eso y (aportando) ayuda humanitaria para refugiados en campamentos”, comentó el presidente durante la conferencia de prensa.

Minutos después de lo dicho por López Obrador, el canciller realizó una publicación en relación y respaldó las declaraciones al asegurar que se enviará, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, un avión a Rumania. El pasado cuatro de marzo, llegó el primer vuelo con 81 personas repatriadas a la Ciudad de México desde el aeropuerto de Bucarest.

Foto: Twitter @m_ebrard

De la misma forma, López Obrador sostuvo que ya existen algunas medidas de la diplomacia mexicana para apoyar a sus ciudadanos en territorio ruso. Sin dar mayor información, les instruyó a acercarse a la embajada para coordinar las acciones.

“La cancillería ya está trabajando en dar facilidades a mexicanos que viven en Rusia, que quieran regresar al país y que se les está dificultando por el bloqueo en el espacio aéreo. En caso de que se necesite ir a buscar a mexicanos en Rusia, podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo con los de Ucrania”, dijo.

Finalmente, el mandatario señaló que su gobierno no impondrá restricciones a medios rusos que en los últimos días y como consecuencia del conflicto bélico han sido señalados de tergiversar información por la Unión Europea, que sí ha censurado en su territorio. Ello, bajo el argumento de respetar el derecho a la libre expresión.

Aterrizaron mexicanos que fueron rescatados de Ucrania por la Fuerza Aérea (Foto: SRE)

Visita de España a México

José Manuel Albares, titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se encuentra en la Ciudad de México en una gira de trabajo en la que mantendrá una reunión con empresarios mexicanos y también, con Marcelo Ebrard. Además, se encontrará con ciudadanos españoles que se encuentras exiliados en el país y brindará un discurso en el Colegio de México, entre otras actividades más.

Ante la visita del canciller europeo, López Obrador descartó cualquier tipo de presión para posicionarse de cierta manera ante las acciones de Rusia. Además, aprovechó para aclarar las especulaciones que se generaron cuando habló de realizar una pausa en las relaciones entre ambas naciones. Expresó que sus declaraciones fueron en referencia al vínculo y actividad de ciertas empresas con México.

“No es un asunto del pueblo español al que le tenemos respeto. Es un asunto de empresas, de la élite económica y política que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura de relaciones y qué bien que está aquí el canciller, bienvenido”, dijo. Repsol e Iberdrola, compañías que se desarrollan en el sector energético, han sido las principales señaladas por el morenista.

SEGUIR LEYENDO: