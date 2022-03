“Yo creo en la Revocación de Mandato”: Damián Zepeda aseguró que los detractores de AMLO deberían participar

Damián Zepeda aseguró que no se arrepentirá de participar en la Revocación de Mandato (Fotos: Presidencia/Cuartoscuro // Senado de la República)

Damián Zepeda, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), resolvió dudas que supuestamente la ciudadanía le ha planteado en relación a la Revocación de Mandato, el proceso consultivo que determinará si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se queda a cargo del ejecutivo federal.

A través de redes sociales, Zepeda Vidales señaló este lunes 7 de marzo que está bien que se abra un debate en torno a este ejercicio consultivo y que, a su parecer, la dinámica que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 10 de abril es un ejercicio democrático positivo para la ciudadanía mexicana.

En este sentido, el legislador federal atrajo dos dudas principales que giran en la opinión pública. Ambas, fueron calificadas como lejos de la realidad y, al mismo tiempo, argumentó basándose en el Estado de derecho para aclarar por qué estos supuestos no pueden ser aplicados en México.

“Continuo recibiendo muchos mensajes con dudas sobre la Revocación de Mandato. Como ustedes saben, yo creo en la Revocación de Mandato, por que creo que es muy positivo que los ciudadanos, si pusieron un gobernante, lo puedan quitar si ese gobernante no está a la altura de las circunstancias”

El INE realizará la Revocación el 10 de abril (Foto: INE)

Con esta perspectiva, el panista se dijo estar convencido de que la administración federal de la llamada 4T es un mal gobierno y que si existe la oportunidad de deponer a través de un ejercicio participativo y legal, pues que así sea, “por eso me gusta la Revocación de Mandato, porque soy demócrata”.

La primera duda que aclaró fue si con la Revocación existe la posibilidad de que se reelija López Obrador como presidente de México, algo que fue negado rotundamente y explicó el marco jurídico que lo impide y de cómo esta falacia no atiende a ningún contexto cercano, ni el de Venezuela, pues los procesos no están relacionados.

“Yo no sé de dónde sacan eso, pero no es más que imaginación. La reelección está prohibida en México, punto. Nadie se puede reelegir”

Aclaró que la única forma de que esto ocurriera es que en el Congreso de la Unión se aprobara por dos terceras partes una reforma constitucional en la que se permita al titular del ejecutivo federal ejercer nuevamente su cargo, lo cual no tiene nada que ver con el ejercicio consultivo de abril.

“Si eso no pasa, es imposible que alguien se reelija. Si eso pasa, sí se puede reelegir, pero eso nada tiene que ver con la Revocación”, agregó, y propuso, desde su papel como opositor, que lo que debe de haber es unidad entre los detractores de la 4T.

El senador por el PAN, Damián Zepeda, defendió el ejercicio de la Revocación de Mandato (Foto: Senado de la República)

“Dicen ‘es que en Venezuela así pasó, usaron la Revocación para luego reelegirse’, ¡mentira!”, señaló, “en Venezuela, para empezar, el dictador perdió la revocación”, comenzó con una explicación más larga, y como el jefe de Estado controlaba diversas instituciones, “hizo fraude”. En ese sentido, Zepeda Vidales reiteró su apoyo y confianza en el INE y reiteró que lo ocurrido en Venezuela no tuvo nada que ver con el proceso de Revocación de Mandato.

La segunda duda que atrajo fue la relacionada a que si AMLO es depuesto en 2022 podría buscar la presidencia en 2024, algo que fue negado nuevamente. “¿De dónde sacan eso?, argumenten con verdades, no con mentiras. Nadie que haya ocupado la presidencia puede volver a competir por la presidencia de la república, punto. Así dice la Constitución y, de hecho, dice algo más. Dice que no se puede prolongar el mandato por una consulta popular”.

Finalmente, el senador dijo que la oposición no tiene nada que perder, pues si gana el que se quede, no afecta en nada, “porque de todos modos se iba a quedar hasta el 24″; no obstante, “si gana el que se vaya, felicidades, cambiaste al país”.

Bajo esta lógica, él dijo que sí acudirá a participar y cerró diciendo que si eres de los ciudadanos que no concuerdan con el rumbo de la administración de AMLO y no acudes a las urnas, “sí te vas a arrepentir de no haber participado”.

SEGUIR LEYENDO: