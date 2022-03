Funcionarios, políticos y periodistas lamentaron tragedia en el estadio Corregidora: “Otra noche triste para el país”

Se reportaron 9 personas trasladadas al hospital, dos de ellas con heridas de gravedad (Foto: Twitter/@R_Gomez_06)

Diversos políticos, funcionarios, periodistas y ex servidores públicos lamentaron la violencia sufrida en el estado Corregidora, durante el partido Querétaro vs Atlas, donde Protección Civil reportó al menos 22 personas lesionadas, de las cuales 9 fueron trasladadas al hospital, dos de ellas con heridas de gravedad.

Instantes después de que se dieron a conocer las imágenes de la gresca que presuntamente dejó más de una decena de fallecidos, en redes sociales comenzaron los comentarios de los usuarios, entre los que se encontraba el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

A través de su cuenta de Twitter, lamentó lo ocurrido en su ciudad natal y envió condolencias a las familias de las víctimas. Además, urgió investigar los hechos y sancionar a los responsables. “México no puede seguir así. Urge detener la violencia. Un evento familiar no puede terminar así”, redactó Zaldívar.

Otro queretano que se sumó a los mensajes fue el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien tildó de “terrible y trágico” lo ocurrido en el Estadio Corregidora. Asimismo, lamentó que un deporte familiar concluyera de esta manera.

“La seguridad es responsabilidad de todas y todos. La vida de las personas debe estar por encima del negocio”, ahondó.

Funcionarios del gobierno se manifestaron contra la violencia en Querétaro (Foto: Twitter)

Claudia Ruiz Massieu, Senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dijo “profundamente consternada” por las escenas que se vivieron en Querétaro, por lo que envió su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida y reconoció la “pronta respuesta” del gobernador estatal, Mauricio Kuri.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, cuestionó cómo sería posible explicarle esta tragedia a los menores de México. “No podemos, no debemos normalizar la tragedia que nos rodea, cada día con mayor claridad”, ahondó el legislador.

También el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gibrán Ramírez Reyes, condenó la violencia y le pidió a las autoridades federales y estatales tomar medidas para extinguir a las barras bravas que se hacen presentes en los partidos.

“La FEMEXFUT no se va a ocupar seriamente de la barbarie y las muertes de hoy. El gobierno de la república y el poder legislativo deben tomar medidas y extinguir el barrismo que alejó a las familias de los estadios y que ha comenzado ahora a matar”, escribió el morenista.

Periodistas mexicanos también enviaron mensajes sobre el tema (Foto: Twitter)

Posteriormente, cuestionó a Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, sobre por qué la jornada 9 del torneo, irónicamente rebautizado “Grita X la Paz”, se continuó jugando “como si nada”.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT) y Margarita Zavala, legisladora del PAN, también enviaron tuits sobre el tema. El primero aseguró que no quiso ni ver las imágenes de la tragedia en Querétaro. Por su parte, la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa llamó un acto de “degradación humana”.

El gremio periodístico no se quedó atrás, y no sólo los especialistas en deportes, también quienes, por lo regular, no son imagen de esta fuente, como lo fue Julio Astillero, quien desde sus redes pidió revisar el esquema del futbol profesional en México.

“... dominado por los intereses televisivos, el lavado de dinero, la inseguridad en estadios, la exacerbación mediática de ánimos. Todo ello, en el marco de la violencia criminal desbordada y la impunidad generalizada”, detalló en su tuit.

Finalmente, Carlos Loret de Mola sentenció que “la violencia nos está rebasando”. También aseguró que lo sufrido en la Corregidora es una “tragedia inaceptable”, ante la cual la condena quedó corta si no se castiga a los responsables. “Otra noche triste para este país”, culminó.

SEGUIR LEYENDO: