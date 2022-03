La emotiva carta de una neurocientífica y madre mexicana en Ucrania: “Hoy estoy viva, mañana no sé”

A pesar de que Karina Velasco vive a unas cuantas horas de la frontera con Bielorrusia, no piensa abandonar Ucrania, país al que llegó hace poco más de un año (Foto: Facebook@NKVelaguz)

Karina Noemí Velasco Guzmán, es psicóloga, neurocientífica y madre originaria de Veracruz que se refugia en el sótano de su departamento ante los bombardeos en la ciudad de Zhitómir, ubicada a poco más de 140 kilómetros de Kiev –la capital de Ucrania– y donde actualmente vive con su esposo y su bebé de siete meses. Karina ha hecho uso de sus redes sociales para compartir su experiencia como mexicana y ha explicado que decidió resguardarse en el sótano de su casa ya que ha decidido quedarse al lado de su esposo ucraniano y su pequeña bebé de siete meses.

En las noches, cuando suena la alarma y la zozobra surge, Karina le canta a su hija Ivanna para tratar de amortiguar la situación y opacar los estruendos de las bombas o misiles. En algunos casos, cuando tiene la oportunidad, agarra su teléfono celular y registra lo que está pasando; si no, carga a su bebé, la envuelve en una manta y baja desde el sexto piso hasta el sótano para resguardarse.

“Sonó la alarma. Mi bebé estaba durmiendo. Anoche nos bombardearon. A sólo 2 kilómetros de aquí cayó una bomba e impactó a un hospital y a casas de civiles. No es seguro salir. Nos queda estar ‘embunkerados’”, relató Noemí en un video publicado en sus redes sociales mientras sostenía a su bebé de siete meses en sus brazos.

Los últimos días no han sido fáciles para la profesionista mexicana, pues si bien ha estado atrincherada en su departamento desde que empezaron los ataques rusos (que Karina asegura que no sólo son hacia objetivos militares, sino también hacia civiles), ella ha buscado su manera de luchar. Los videos que ha publicado son su modo de resistir.

Karina Noemí asegura que incluso hay hijos de mexicanos con ucranianos que están tomando las armas para defender la soberanía de Ucrania (Foto: Facebook@NKVelaguz)

La mexicana trata de publicar mensajes de aliento y videos cortos donde aparece cantándole dulcemente a su pequeña bebé de siete meses para compartir a sus seres queridos que está bien y a salvo, trata de mantenerse optimista a pesar de los continuos bombardeos a todas horas que ni siquiera la dejan dormir.

“Mi padre sabio decía ‘para morir solo falta estar vivo’ y hay una gran diferencia entre morir por un accidente a morir por una sola persona que tiene una visión distorsionada del mundo. Si me Bombardean ahora mismo yo estoy feliz de tener a mi esposo y de gozar a mi bebé siete meses, hay padres que nisiquiera tuvieran esa suerte, nacieron gemelos y al siguiente día ambos padres murieron, esto es un genocidio, terrorismo”, dijo Karina a CNN.

No teme a la muerte, pero soportará todo para estar con su familia en su nuevo hogar. Con todas las emociones a flor de piel una madrugada escribió esta emotiva carta:

Al mundo entero:

La situación en la ciudad y región de Zhytomyr se ha agravado de tal manera que empezamos a tener problemas serios con la comunicación y constantes alarmas de ataque aéreo. ESTAMOS EN LA FRONTERA CON BIELORRUSIA y están invadiendo desde allí para intentar llegar a la capital Kiev por esta ruta.

Desde el día de ayer, hemos tenido largas horas bajo tierra. Hace frío y aquí no hay calefacción. Estamos a -0. NO ME QUEJO, al contrario, si hago esto es porque en los momento de pequeña luz y tranquilidad puedo alzar mi voz para pelear desde mi teléfono.

Hay muchas madres como yo, PERO COMO SIEMPRE, HAY MILLONES MÁS PEOR QUE YO. El hecho de que no puedas entender su idioma no quiere decir que no alcen su propia voz. Llevan días bajo tierra, durmiendo,comiendo, haciendo absolutamente toda su vida bajo tierra.

LOS ATAQUES NO HAN PARADO EN NINGUN MOMENTO DESDE EL DÍA 0 DE LA INVASIÓN. AÚN CUANDO EL AGRESOR DICE QUE HARÁ UNA LÍNEA VERDE PARA EVACUAR A LOS CIVILES, AÚN CUANDO ESTÁN TENIENDO CONVERSACIONES, EL AGRESOR MIENTE, MINTIÓ Y SEGUIRÁ MINTIENDO.

¿No tenemos evidencia suficiente ya para entender que a este dictador no le importa nada más que su conquista? Esto no se trata de PARTIDOS POLÍTICOS, NI DE CULPAR AL PUEBLO UCRANIANO. YO NO ESTOY CAZANDO A NINGÚN PRESIDENTE NI INSTO A QUE SE USE MI VOZ EN SUS FAVOR ES,PARA MANIPULAR Y USAR MI TRAGEDIA A SU CONVENIENCIA. TAMPOCO ESTOY “INVENTANDO” NI EXAGERANDO. Soy 100% genuina y le hablo al público hispanohablante en nombre de todas las madres que estamos en esta situación. Son las 4:13 de la mañana y ANTE EL COMPORTAMIENTO TERRORISTA DE RUSIA no nos queda de que apelar a la humanidad.

Esa humanidad que se puede extinguir SI NO HACEN NADA. ¿Cuántas muertes hace falta para que hagan algo? Agradecemos las bendiciones y oraciones, pero ¿cuándo VA A HACER ACCIONES ESPECÍFICAS?

En el nombre de Dios o de la deidad a la que le rezan: Sus oraciones alimentan mi espíritu, y lo agradezco. No le temo a morir. Temo a vivir bajo el terrorismo, la violencia y la represión de un dictador tirano con serios problemas mentales no tratados.

SOMOS DE CARNE Y HUESO Y NECESITAMOS MÁS QUE ALIMENTACION PARA EL ALMA. Que tus deseos de paz y tu fe se materialicen. Pelea desde tu propia trinchera: aprende de los Ucranianos:

ADEMAS DE TRATAR DE MANTENERNOS VIVOS ESTAMOS: mujeres, niños, ancianos: ciudadanos, CIVILES. Todos nosotros estamos trabajando en conjunto. ESTAMOS PELEANDO DESDE NUESTRAS TRINCHERAS

Yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo? Gracias por tus oraciones, pero ahora necesitamos más que palabras.

A mi querido México, a todas las madres, a mi familia, amigos, ex alumnos, ex pacientes, ex colegas y todo aquel que me conoce en persona o por alguna razón. A MIS PADRES, A MIS HERMANOS, A MI FAMILIA, A MI COLEGAS ACADÉMICOS, a mis ex-pacientes, A MIS COLEGAS, a las mujeres, a las feministas, a los ambientalistas, a los animalistas, a los veganos, a la comunidad LGBT, a los que hablan más de un idioma, a los que son prodigio en las redes sociales, a los “Infuencers”

#Yuya, eres madre, seguidores de grandes figuras, háganle llegar esta historia a sus ídolos. Mi voz es baja, pero si todos gritan mi nombre al mismo tiempo, alguien eventualmente la escuchará. A LAS PERSONAS QUE SÓLO OBSERVAN,A LAS PERSONAS QUE OBSERVAN Y JUZGAN

¿Te hacen falta más razones? ¿Te hacen falta más evidencias? ¿Sigues sin creer en esto? ¿Seguirás sin hacer nada? ¿Cuánto hace falta para que despiertes y hagas caso. Deja de enfocarte en: Culpar al pueblo ucraniano Justificar a RUSIA Sabes que existe el termino de: #GENOCIDIO, #HOLOCAUSTO, #TERRORISMO, Y QUE en estos hay participantes indirectos, espectadores que no hacen nada.

Por último, sé que no SOY LA ÚNICA QUE SUFRE Y QUE ESTÁ EN PELIGRO en el mundo. Pero si soy la Única KARINA NOEMÍ VELASCO GUZMÁN Soy la ÚNICA MADRE DE MI IVANNA MYKOLAYIVNA DYSHKANT . SOY LA ÚNICA ESPOSA DE MYLOLA GRYGOROVYCH DYSHKANT . SOY LA ÚNICA HIJA PRIMOGÉNICA. SOY LA ÚNICA HERMANA.

Atentamente KARINA NOEMÍ VELASCO GUZMÁN.

PD. No uses mi información personal para intentar atacarme, callarme, intimidarme, acosarme. SI NO ME AYUDAS, NO ME LEES, NO ME OBSERVAS. NO ME HAGAS DAÑO. Yo ESTOY BAJO GUERRA. YO ESTOY BAJO ATAQUES DE BOMBAS. NO ME VICTIMICES. NO ME COMPADEZCAS. NO ME USES. NO ESTOY PIDIENDO SER RESCATADA. ESTOY PIDIENDO SER ESCUCHADA

¿Quiéres comprobar que las historias siempre se repiten? Lee sobre la Segunda Guerra Mundial y la propaganda, muchos se lavaron las manos diciendo: “nosotros no sabíamos. HUBO sobrevivientes, Y PRUEBAS,pero HASTA EL FINAL DE LA GUERRA MILLONES FUERON IGNORADOS Y SÓLO LES LLORARON E HICIERON CASO UNA VEZ MUERTOS. ¿Tú que harás? cómo recordaras esta fase de la historia. Piensa. Siente. Actúa.

Con cariño, esperanza, gratitud y resistencia:

KARINA NOEMÍ VELASCO GUZMÁN.

Las veces que Karina y su esposo salen a la calle (pues hay toque de queda) procuran acudir a las pocas tiendas que dan servicio para adquirir alimentos no perecederos, los cuales cada vez son más difíciles de conseguir. Los estantes vacíos, conforme pasan los días, se multiplican. Sin embargo, la joven mexicana asegura que cuenta con los víveres suficientes para alimentarse; aunque una de sus mayores preocupaciones son los constantes bombardeos.

“Cada vez que suena la alarma es un estrés porque tenemos que cuidarnos. Los primeros minutos son decisivos porque hemos comprobado que después de que suena la alarma, generalmente en los dos primeros minutos, si viene el misil de Bielorrusia es que tenemos el impacto (…) Sabemos que, si no nos tocó a nosotros ese misil, le va a tocar a alguien más”

Su esposo Mykola no puede salir de Ucrania, ya que los varones ucranianos de 18 a 60 años no tienen permitido abandonar su país, pues son aptos para enlistarse voluntariamente a las fuerzas militares ucranianas. A pesar de que él no se ofreció para luchar al frente de batalla, Noemí asegura que incluso hay hijos de mexicanos con ucranianos que están tomando las armas para defender la soberanía de su nación. Esa es una de las tantas razones por la cual Karina no ha salido de Zhytomyr, ubicada a poco más de tres horas de Bielorrusia y donde el viernes 4 de marzo una escuela fue destruida por un ataque aéreo ruso. Para su cónyuge y su familia, no es fácil abandonar su país ante lo que Rusia califica como una “operación militar especial”.

Desde el 3 de marzo, Velasco-Guzmán asegura que ha tenido que permanecer largas horas bajo tierra, en el refugio donde no hay calefacción y la temperatura es de -0 grados. “No me quejo, al contrario, si hago esto es porque en los momentos de pequeña luz y tranquilidad puedo alzar mi voz para pelear desde mi teléfono. Hay muchas madres como yo, pero como siempre, hay millones más peor que yo”, escribió Karina en su cuenta de Facebook mientras la ciudad estaba siendo bombardeada.

“La situación en la ciudad y región de Zhytomyr se ha agravado de tal manera que empezamos a tener problemas serios con la comunicación y constantes alarmas de ataque aéreo” afirmó Karina, lugar donde también el pasado 2 de marzo el Servicio de Urgencias ucranianas informó sobre un bombardeo en zonas residenciales. Pese a todo, Velasco-Guzmán “pelea desde su trinchera”.

“Preferimos morir y pasar a la historia como luchadores, que desaparecer y que nos olviden después”, aseveró Karina para Foro TV. El 3 de marzo, Zelensky aseguró que, hasta ese día, cerca de 9 mil soldados rusos han muerto en los combates de la última semana. Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania dio a conocer que más de 2 mil civiles ucranianos han fallecido en los ataques desde el 24 de febrero.

“Estamos en guerra, seguimos en guerra, pero no nos vamos a detener”, sentenció Karina Velasco en uno de sus últimos videos publicados. En el primer día de los ataques, la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillen, informó que alrededor de 225 mexicanos y sus familias se encontraban en dicho país. De acuerdo a los últimos reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre 80 y 90 mexicanos seguían en el país europeo.

Primeros mexicanos llegaron al país

En los primeros minutos del viernes 4 de marzo el Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) aterrizó en México con 44 connacionales repatriados de Ucrania. 28 mexicanos y 16 mexicanas son los que se vieron obligados a abandonar sus viviendas, su vida y su futuro ante la invasión de tropas rusas desde el pasado 24 de febrero.

Y es que son ocho días desde el ataque ruso en territorio ucraniano. Las alarmas y los bombardeos no cesan. Este viernes se registró un incendio en la central nuclear de Zaporizhzhia, ubicada en el sureste de Ucrania, luego de ser atacada por las fuerzas militares rusas, lo que generó inquietud por un posible desastre atómico. Esta planta es la más grande de Europa y una de las más grandes del mundo. El ministro de relaciones exteriores, Dmytro Kuleba, advirtió que, de explotar, el impacto sería 10 veces mayor que el de Chernobyl.

Si bien el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, afirmó que se logró un acuerdo para la creación de “corredores humanitarios con un alto al fuego temporal” para que los civiles sean evacuados, eso no quiere decir un acuerdo de paz. La inseguridad e incertidumbre que se vive en el país gobernado por Volodimir Zelensky persisten. El Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, informó el pasado jueves que más de un millón de refugiados ha huido de Ucrania hacia países vecinos, como Rumanía, Moldavia y Polonia.

