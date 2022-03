“No se hagan pend...”: alcalde de Culiacán insultó a periodistas por sus dichos sobre las mujeres

Alcalde de Culiacán llama «pendejos» a periodistas

Parece ser que insultar a la prensa se ha “normalizado” en los últimos días por parte de los funcionarios públicos. Ahora fue Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, Sinaloa, quien calificó como “p*nd*jos” a los periodistas que cuestionaron sus declaraciones, luego de causar polémica al señalar que la mujer “propicia que le causen daño” por no hacer caso a recomendaciones de policías y autoridades.

Durante una entrevista a medios realizada este 3 de marzo durante un evento de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le preguntó al respecto, pero el mandatario morenista arremetió contra el medio que recogió sus dichos, asegurando que solo sacaron de contexto sus palabras.

“El periódico, o quien sacó esa pendejada, está alterando, está sacando de contexto las cosas porque ahí fui correcto. Lean lo que dije, que no se hagan pendejos los que escriben”, insistió tras descartar que vaya a ofrecer una disculpa por sus comentarios.

Sus declaraciones no se limitaron allí, pues también amenazó en no concederles más entrevistas. “Eso es lo que le critico a los medios, me vale madres lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya”, subrayó

La polémica

El pasado 2 de marzo durante la inauguración del taller para la Implementación de Unidades de Policía Municipal Especializada en Género”, Estrada Ferreiro comentó que “no se trata de victimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le hagan daño porque no hace caso a las recomendaciones”.

Luego explicó que se refería a que las autoridades municipales deben instruir y aconsejar a las mujeres sobre cómo actuar en casos de violencia de género.

Sobre la declaración hecha acerca de la violencia de género, dejo aquí mi declaración, no malinterpreten. Conozco la ley y por eso mismo sé quienes tienen el deber de atender esto, es también necesario que las mujeres no se callen y se asesoren para salir del círculo de violencia pic.twitter.com/DypwHL8mVh — Jesús Estrada Ferreiro (@estradaferreiro) March 2, 2022

Sin embargo, colectivas feministas de Sinaloa lamentaron sus declaraciones y aseguraron que solo valida comentarios misóginos y violentos contra las niñas y adolescentes en Culiacán y el estado.

“Desde el CMAS nos posicionamos en contra de las declaraciones revictimizantes y misóginas, ejercidas por el C. Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro. Este tipo de declaraciones abonan a los procesos de impunidad y validan conductas violentas contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en el municipio y el estado. Ante esto, exigimos una disculpa pública y que se asegure la capacitación del C. Presidente en el tema”, dice parte del comunicado.

Ante la amenaza a los periodistas, el representante de México del Comité de Protección a Periodistas, Jan-Albert Hootsen, consideró como graves las declaraciones del alcalde de Sinaloa, Jesús Estrada.

El activista aseveró que las declaraciones del alcalde podrían ser catalogadas como una forma de intimidación porque así se pueden interpretar, esto por lo que expresó en el momento de que alguna nota no le guste podría haber un problema.

“No es el tipo de comportamiento que un funcionario público debería de tener, nunca al comunicarse con la prensa” señaló Hootsen, representante de la organización internacional de defensa a la libertad de expresión y periodistas.

“Yo creo que estamos en México estamos entrando a un contexto de mucha polarización, esa polarización es bastante negativa, consideró que no ayuda a la libertad de prensa”, valoró Hootsen.





