Miércoles de Ceniza 2022: por qué no se debe comer carne roja en la Cuaresma

La Cuaresma viene del latín "quadragésima" que significa 40 días (Fotos: AFP /Getty Images)

El Miércoles de Ceniza, una de las fechas más representativas para muchos creyentes llegó, y aunque eso significa que las vacaciones de Semana Santa están más cerca, también marca el inicio de la Cuaresma, una práctica que data del siglo IV. Esto quiere decir que muchos devotos católicos deben cambiar ciertos aspectos de su rutina diaria, entre ellos se encuentra la condición de no comer carne roja.

La palabra Cuaresma viene del latín quadragésima que significa 40 días. Cabe destacar que este número tiene un gran simbolismo en diversas historias bíblicas, entre ellas se encuentra cuando Jesús pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber nada, por tal motivo, esta etapa, que inicia con el Miércoles de Ceniza, tiene la misma duración.

Existe una falsa creencia que dicta que durante todos estos días no se debe de consumir ningún tipo de comidas con carne roja, es por eso que muchas personas optan por una dieta basada en pollo o pescado. No obstante, las únicas fechas donde no se puede ingerir comida de este tipo son: en Miércoles de Ceniza, Jueves y Viernes Santo y todos los viernes de Cuaresma.

El Miércoles de Ceniza maraca el comienzo de la Cuaresma. (Foto: Colprensa - Camila Díaz)

La Universidad Católica de La Plata dice que el motivo por el que no se debe degustar este alimento se debe a que, de acuerdo con las creencias católicas, la carne roja puede simbolizar dos cosas: el cuerpo de Cristo que es sagrado y la carne del pecado. Para ambas situaciones es esencial no ingerir el ingrediente porque se dice que éste interfiere en el período de penitencia, un tiempo especial en el que el cristiano reflexiona sobre sus acciones, sus pecados y su misión en la tierra.

Además, se explica que el trasfondo religioso también tiene relación con el cuerpo de Cristo que fue crucificado y por lo tanto, ensangrentado a causa de todos los pecados que se encontraban en el mundo. Otra aclaración detalla que se hace alusión a que la carne roja proviene de animales terrestres, los cuales están mucho más cerca de la maldad, la lujuria y los deseos sexuales.

La carne roja representa el pecado del ser humano, por eso no debe ser consumida durante algunas fechas. (Foto: Getty Images)

La misma fuente resalta que se eligió al pescado como uno de los alimentos sustitutos porque este tipo de animales, al venir del agua, no se encuentran contaminados por las malas intenciones terrenales. Después de que la Iglesia llegó a aquella conclusión, se decidió que cualquier tipo de pescado podía utilizarse para sustituir el insumo en cuestión.

Sin embargo, un artículo antropológico de la Dr. Sánchez Álvarez señala que la decisión se tomó porque el pescado fue conocido en algún tiempo como “el alimento de los pobres” a causa de su bajo costo, por lo mismo, era más accesible que la carne. Al ser un ingrediente a buen precio, las clases medias y bajas acostumbraban comerlo. Más tarde, la Iglesia consideró necesario que los ricos se sacrificaran y vivieran un poco de la realidad de los que menos tenían.

La carne roja se debe sustituir por pescado porque se cree que este animal, al encontrarse en el mar, no tiene pecados terrenales. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Igual se hace énfasis en que ningún pasaje de la Biblia menciona que se deba llevar a cabo esta costumbre, con lo cual se confirma que la decisión de que se realizara esta práctica en las fechas ya mencionadas, tiene que ver con la iniciativa de las autoridades religiosas en siglos anteriores.

Cabe subrayar que la carne no es el único elemento que debe eliminarse provisionalmente, también debe haber abstinencia, meditación y ayuno en la misma temporalidad recientemente expuesta. La finalidad es que el creyente se encuentre en un estado de pureza para que pueda conectar mejor con los propósitos cristianos, asimismo, la ceniza que se coloca en la frente simboliza el valor de la vida y la importancia del arrepentimiento y la reflexión para poder entrar al cielo.

