Sandra Cuevas acudió a su primera audiencia en el Reclusorio Norte

Sandra Cuevas asistió al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para acudir a la primera audiencia reprogramada por el caso de agresión a dos mandos policiales el pasado 11 de febrero; la alcaldesa de Cuauhtémoc está acusada de haber privado de la libertad a los integrantes de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

El primer intento de audiencia se llevó a cabo el pasado jueves 24 de febrero, pero la mandataria no acudió ante el juez, por lo que se aplazó en una primera ocasión a este lunes 28, fecha en la cual fue pospuesta una vez más para el próximo 14 de marzo, pues Sandra Cuevas cambió de abogado y el jurista deberá ponerse al tanto del caso en el cual se le acusa de abuso de autoridad, robo y agresiones.

Cuevas aseguró que el proceso en su contra es producto de un ataque por parte de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues expresó su confianza para que “haya justicia y espero echarles abajo todo este teatro, que montaron desde el gobierno capitalino”, según sus declaraciones.

“Es imposible vivir en una ciudad, donde se utilice la fuerza pública, a las instituciones para querer amedrentar a una alcaldesa, cuando mi único poder y respaldo es el trabajo, los valores y principios que me han dado mis padres, porque no tengo ningún padrino”, continuó la panista.

La mandataria aseguró que se ha orquestado un montaje en su contra, pues manifestó que cuenta con un video que puede demostrar su nula participación en los delitos que presuntamente cometió el pasado 11 de febrero, día en el cual los mandos policiales habrían sido privados de su libertad, además de que se les sustrajo sus radios de telecomunicación.

“Les voy a echar abajo todo este montaje que orquestaron, porque los dos oficiales que me denunciaron sí estuvieron en mi oficina, pero no una hora, sino 36 minutos, y no fueron privados de su libertad”, manifestó Cuevas tras haber permanecido alrededor de 30 minutos en el Reclusorio Norte.

Asimismo, aseguró que cinco elementos de la policía capitalina “se prestaron a esto”, pues ambos mandos policiacos salieron “tranquilos” de su oficina e incluso se quedaron fumando a las afueras de la alcaldía, por lo que sospecha que se haya orquestado una farsa en su contra, pues afirmó que es “una sola persona en contra o peleando contra todo un aparato”.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó de lo acontecido por medio de un comunicado, en el cual la dependencia también manifestó que ya dio a conocer la carpeta de investigación del caso a ambas partes del conflicto.

“Es necesario reiterar que desde el jueves 24 de febrero, esta Fiscalía corrió traslado, es decir, hizo de conocimiento, la carpeta de investigación a todas las partes, particularmente a las defensas y asesorías jurídicas, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual señala que ‘El imputado y su defensor podrán tener acceso a [los registros de investigación] cuando sea citado para comparecer’”, señaló la fiscalía.

Asimismo, la FGJ informó que Sandra Cuevas no se presentó a la audiencia programada para el 24 de febrero debido a “problemas de salud”, por lo que sólo su defensa acudió al juzgado para presentarse ante el juez que lleva su caso.

Sandra Cuevas había acusado a la fiscalía de haberle negado el acceso a la carpeta de investigación que se sostiene en su contra, pues aseguró que le negaron una copia del documento tras haberlo solicitado.

