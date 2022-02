Patricia Armendáriz se disculpó con periodistas tras polémica declaración: “No merecen mi comentario”

Patricia Armendáriz cambió de opinión gracias a la reflexión de la periodista Alicia Salgado (Foto: Especial)

La diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, pidió disculpas a los periodistas luego de un polémico comentario con el que les sugirió dar a conocer sus ingresos de manera pública.

Por medio de su cuenta de Twitter, la empresaria agradeció la reflexión realizada por la periodista Alicia Salgado, la cual le “abrió” los ojos y la orilló a pedir perdón por tan inapropiada solicitud.

“Agradezco la reflexión de @allizesalgado que me obliga a pedir una sincera disculpa a todos los periodistas que como ella son verdaderos apóstoles de la información que no merecen mi comentario de sugerir pedirles info sobre sus ingresos”, compartió Armendáriz.

No fue el único comentario que la ex “tiburona” de Shark Tank realizó en los últimos días, pues, en primera instancia, aprovechó el Día del Amor y la Amistad para compartir una reflexión reflexión bíblica acerca del amor.

“El #amor es paciente, es servicial; no es envidioso, no procede con bajeza, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”, escribió.

(Foto: Twitter)

Además, horas después, afirmó que existen empresas privadas, ligadas al sector energético, que atentan contra el T-MEC debido a la desigualdad de oportunidades que propician.

“Las empresas privadas subsidiadas por el gobierno como algunas productoras de energía eléctrica esas sí están en contra del tmec porque no dan oportunidades iguales de competir a otras del área del tmec”, detalló la legisladora morenistas.

Fue el pasado 12 de febrero cuando Patricia Armendáriz exhortó a los periodistas hacer públicos sus ingresos y la fuente de obtención de ellos, luego de que el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) diera a conocer los supuestos ingresos que percibió el periodista Carlos Loret de Mola durante el año 2021.

La diputada mencionó esto por medio de su cuenta de Twitter, en donde etiquetó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien apenas el viernes dijo que estaría al pendiente de alguna posible denuncia por parte del Loret de Mola en contra del gobierno federal.

Finalmente, justificó su petición, diciendo que esto lo decía por la “función crítica de informar” de los comunicadores.

“... Todos los periodistas deberían dar a conocer sus ingresos y la fuente de los mismos. @INAImexico”, escribió Armendáriz en el tuit, lo cual provocó diversas reacciones, en su mayoría negativas.

La diputada de Morena había solicitado que la prensa diera a conocer el total y origen de sus ingresos (Foto: Facebook Carlos Loret de Mola)

Algunos usuarios le recordaron que la única obligación de los periodistas es justificar sus ingresos ante Hacienda, pues ninguna ley los orilla a hacer pública esa información, por lo que le solicitaron no seguir el ejemplo del mandatario federal, el cual se ha enfrascado en una batalla con Carlos Loret de Mola debido a las investigaciones periodísticas contra su hijo mayor.

Sin importar las constantes declaraciones en defensa de José Ramón López Beltrán, AMLO fue duramente criticado por el respaldo que los gobernadores de la Cuarta Transformación (4T) demostraron en un comunicado.

A las críticas se unió Loret de Mola, quien aseguró que el mandatario federal esta arrinconado y desesperado, por lo que envió a los mandatarios estatales a apoyarlo.

“De qué tamaño será la crisis del presidente López Obrador por las casonas de su hijo en Houston, que ya tuvieron que salir sus gobernadores a respaldarlo con un comunicado especial. Está arrinconado y desesperado”, redactó el comunicador.

SEGUIR LEYENDO