Petróleo y gas natural: las consecuencias económicas del ataque ruso en Ucrania que afectan a México

Bombardeo a Ucrania por parte de Rusia.

Apenas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo el anuncio la mañana de este jueves (horario ruso) de la puesta en marcha de una “operación especial militar” en territorios ucranianos –que en la lectura global ha significado la invasión y el ataque a Ucrania– las alertas en todo el mundo se encendieron a la par del fuego que minutos después del mensaje se observó en varios puntos ucranianos, con una violenta escalada que hasta el momento ha dejado 57 muertos y 169 heridos. Y como es de suponerse, este tipo de situaciones alertan en sector clave en toda la situación: el económico.

Y sí, a simple vista los protagonistas de esta crisis, y por ende principales afectados, son Ucrania, Rusia, Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) –incluído su principal impulsor EEUU–, las consecuencias del ataque alcanzan a países que no pintan nada en el conflicto. Por ejemplo, México.

Para empezar, los precios del petróleo se dispararon por encima de los 100 dólares por barril; es la primera vez que eso pasa en más de siete años. “Las tensiones ruso-ucranianas provocan un posible choque de demanda (en Europa) y un mayor choque en el abastecimiento para el resto del mundo, dada la importancia de Rusia y Ucrania en la energía”, alertaba el Tamas Strickland del National Australia Bank. Mientras que un analista de Swissquote indicó que el aumento de los precios de la energía “ya es un gran quebradero de cabeza para Europa, porque el 40% de su gas natural y el 30% de su petróleo proceden de Rusia”.

Martha Bárcena Coqui, quien ha sido embajadora de México en Estados Unidos, Turquía y Dinamarca, lo que la ha formado como experta en diplomacia, explicaba a Infobae que lo referente al petróleo y al gas sí trastoca directamente a México.

¿Cómo? “Hasta cierto punto esta crisis está beneficiando a México, porque el presupuesto para 2022 se calculó con un precio de 55 dólares el barril y ahorita está a más de 80 dólares (rebasando su costo máximo desde 2014); quiere decir que México, por cada barril de exportación, está recibiendo más dinero del que esperaba”.

Martha Bárcena arremetió contra Marcelo Ebrard por posicionamiento en el conflicto Rusia-Ucrania (Foto: Cuartoscuro / Twitter @marta_barcena)

La también reconocida como embajadora eminente recordó que, hasta ahora, Rusia es el principal proveedor de gas para la región de Europa, sobretodo, a través de gasoductos. Pero esta situación viraría el mercado hacia EEUU, ya que, a la par, cada vez se opta más por el llamado gas natural licuado, y ese país es precisamente el principal exportador.

“Aquí la pregunta es: ¿va a poder Europa, en el mediano y largo plazo ser menos dependiente del gas ruso?”. Si la respuesta es sí, advirtió, una de las principales armas de negociación rusa y de sus fuentes de ingresos va a disminuir en importancia. Y ahí la experta alertaba que si EEUU exporta cada vez más gas natural licuado, probablemente tenga menos gas disponible para gasoductos, y resulta que México importa a través de esa vía desde su vecino del norte cerca del 70% de sus necesidades de gas natural, cuyo precio, eventualmente, podría subir y encarecer el recurso . “Pueden ser consecuencias de mediano y largo plazo pero sí vamos a ver una recomposición de los mercados energéticos, sobretodo en el uso del gas natural”.

Y tanto preocupa a México ese tema que este 24 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció asegurando que su gobierno ya cuenta con un plan para mitigar los estragos económicos del conflicto y así recursos como el gas y la energía eléctrica no aumenten su precio.

“Si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no lo requieran, para evitar el aumento en los costos”, sostuvo el mandatario detallando que, respecto a la gasolina, existe configurado un apoyo gubernamental al recurso, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), “de modo que, aunque aumente el precio de importación o del petróleo crudo, que eso no se traslade a los consumidores, que no aumente por encima de la inflación”.

Dicho sea de paso, el presidente mexicano reiteró que su nación se mantendría en la misma postura diplomática que hasta ahora ha respaldado: “No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”. Y aunque la representación diplomática de Kiev en México ya le pidió romper relaciones con el Kremlin en solidaridad con ellos, el canciller Marcelo Ebrard dejó claro este jueves: “Nosotros mantenemos las relaciones con Rusia”.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, habla sobre la autorización de una operación militar especial en la región ucraniana de Dombás durante un discurso especial televisado por la televisión estatal rusa, en Moscú, Rusia. 24 de febrero de 2022. Imagen fija tomada del vídeo. Russian Pool/vía REUTERS TV

Ucrania solía ser parte de la Unión Soviética hasta hace unas tres décadas cuando esta se disolvió y dicho país obtuvo su independencia. Aún así, durante los años venideros esa nación llevaba lazos fuertemente entrelazados con Rusia. Pero en 2014, el país liderado por Putin fue señalado de propiciar una rebelión separatista en el oriente ucraniano, que resultó en la anexión de la Península de Crimea a su territorio.

Desde entonces las relaciones fueron tensas entre ambos países. En las últimas semanas empezó a correr la sospecha de que Rusia atacaría Ucrania, ya que estaba desplegando sus tropas en los alrededores. Pero el Kremlin decía que era en prevención de la supuesta amenaza de ataques ucranianos con posible soporte de la OTAN. Luego, el conflicto se intensificó cuando Putin reconoció los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk como zonas independientes.

Así, la madrugada de este jueves 24 de febrero, (noche del miércoles en el continente americano), Rusia decidió, sin tener un sola provocación, atacar varias ciudades de Ucrania. Las explosiones se registraron en ciudades como Kiev, Kharkiv, Odessa, Mariúpol o Dnipro.





