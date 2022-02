AMLO con plan para evitar aumento en gasolinas, gas y energía eléctrica: “No estamos a favor de ninguna guerra”

Gobierno de México / Youtube

Desde su conferencia en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya tiene un plan para mitigar los estragos que el conflicto entre Ucrania y Rusia pueda causar en la economía internacional y en específico en el país. Dijo tener un plan para que recursos como el gas y la energía eléctrica no aumenten su precio.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no lo requieran, para evitar el aumento en los costos”, compartió.

Además, en el marco del inicio de los ataques armados en el este de Europa, el presidente reafirmó la postura mexicana ya expresada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard: evitar la guerra y solucionar los problemas por la vía diplomática.

“En términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Esa es la postura internacional de México”, dijo López Obrador.

Sin dar mayor detalles, el funcionario adelantó que se pondrán en función máxima de su capacidad a las centrales hidroeléctricas para evitar depender del gas, así como de evitar posibles faltas de energía eléctrica. Sobre la gasolina, indicó que existe configurado un apoyo gubernamental al recurso.

Al momento, no existe un comunicado de la Secretaría de Economía o de su titular, Tatiana Clouthier, en el que se hable del tema.

“Ya tenemos ese plan para actuar. Producir más energía eléctrica con agua. En el caso de las gasolinas, igual. Hay un subsidio. De modo que, aunque aumente el precio de importación o del petróleo crudo, que eso no se traslade a los consumidores, que no aumente por encima de la inflación”, expresó.

