Anabel Hernández aseguró que Genaro García Luna era “consentido” por Carlos Loret de Mola

Anabel Hernández aseguró que Loret de Mola enaltecía a García Luna (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

La periodista y escritora Anabel Hernández aseguró que el ex titular de la Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, era una de las figuras que Televisa enalteció en el uso de sus funciones en ese entonces por medio de programas noticiosos como lo era el que conducía Carlos Loret de Mola.

Durante una entrevista para La Octava, la autora de Emma y las otras señoras del narco habló del papel que juega el periodista y de como los que ejercen esta labor han estado en la élite del poder sin cuestionar a quienes se encuentran al mando de las instituciones gubernamentales, así como también frente a los tres poderes que rigen el país.

“Era el súper policía inflado por Televisa, inflado por los periodistas de Televisa, ahí estaban muy apapachados, muy consentidos por programas de noticias como el del señor Carlos Loret”, declaró Anabel Hernández.

García Luna se encuentra preso en EEUU (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Asimismo, Anabel Hernández mencionó que una de las principales labores del periodista es exigirle cuentas al presidente de la República para que aclare los posibles conflictos de interés que pueden llegarse a presentar durante su administración.

Sin embargo, la escritora decidió no mostrar postura alguna con respecto al trabajo que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, portal de noticias fundado por Loret de Mola, donde se reveló que el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, habitó una propiedad que pertenece a un ex ejecutivo de Baker Hughes, empresa con la que Petróleos de Mexico (Pemex) tiene contratos millonarios.

“Yo no me atrevería a opinar sobre eso porque no tengo ningún elemento, pero podría decirte un montón de otras informaciones que sí investigo que sí están a la vista o que sí publican otros medios que, desde mi punto de vista, son más confiables y que hay que cuestionar; pero nunca sin olvidar lo que ha pasado en el pasado”, comentó.

Loret de Mola y AMLO han estado envueltos en diversas polémicas debido a las residencias del hijo del tabasqueño (Fotos: Cuartoscuro // Intagram/@carlosloret)

Cabe mencionar que dicha investigación ha causado una serie de polémicas entre el Jefe del Ejecutivo y Loret de Mola. Tras darse a conocer la información, el tabasqueño lanzó una serie de señalamientos en contra del periodista, sin embargo, el que mayor tuvo dentro del gremio fue que reveló los supuestos ingresos anuales del fundador de Latinus, los cuales, según lo presentado pro López Obrador, rondaban los 35 millones de pesos. Ante ello, el director de ¡De panzazo! dijo que los montos estaban inflados.

Por otra parte, bajo el contexto que hay 5 casos de periodistas asesinados en México en lo que va del año, Hernández señaló que la violencia que se ha generado alrededor del país es producto de las malas administraciones de sexenios pasados.

“Cuando uno ve los números de la violencia en México, aumentando de manera generalizada, porque tenemos que explicar que esta violencia no es sólo contra los periodistas sino es una violencia masiva generalizada”, aseveró la escritora.

La escritora aseguró que México ha estado viviendo una "violencia masiva generalizada" (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

Aunado a ello, la autora de Los señores del narco analizó que la violencia ha ido creciendo de manera desproporcional durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), pues, de acuerdo a sus declaraciones, “cuando él comenzó a mandar al ejercito, a policías federales a Baja California y a Tamaulipas, supuestamente a combatir al Cártel de Tijuana y al Cártel del Golfo, en realidad eso se trataba de una guerra de estado a favor de un cártel de la droga para tratar de darle estos territorios claves al Cártel de Sinaloa”.

