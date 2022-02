Organizaciones españolas de periodistas piden a AMLO que proteja a comunicadores

Foto: EFE/Isaac Esquivel/ Archivo

Las principales organizaciones españolas de periodistas pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que cese la “campaña de descrédito” contra la prensa y adopte medidas urgentes para proteger a todos los profesionales de la información.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la de sindicatos independientes (FeSP), así como los sindicatos CCOO y UGT, hicieron llegar una carta en ese sentido al agregado de prensa de la Embajada de México en España, Carlos de Alva.

En la misiva, las organizaciones españolas piden a López Obrador que trate “seriamente” el problema de los asesinatos de periodistas, así como la impunidad de la violencia contra los profesionales de la información en su país.

Tras recalcar que “el ejercicio libre del periodismo es uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos”, recordaron que “sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia”.

Añadieron que el asesinato de periodistas “no solo persigue silenciar a la prensa”, sino también “socavar los cimientos de la democracia”.

Para la prensa española, “una democracia que es incapaz de garantizar el libre ejercicio del periodismo y de proteger eficazmente a sus profesionales y detener y procesar a quienes usan la violencia para silenciarlos, es una democracia fallida”.

La carta destaca que México es ahora mismo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 161 periodistas y trabajadores de la prensa asesinados en los últimos 20 años, cinco de ellos en lo que va de 2022.

Frente a AMLO, periodistas recordaron a sus colegas asesinados

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves que se realizó en Tijuana, Baja California, reporteros exigieron, con un pase de lista de los cinco periodistas asesinados en México en este año, que se haga justicia.

Con la voz entrecortada, la periodista local Sonia De Anda, pidió recordar a los compañeros caídos por su labor.

“Los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaran. Aquí desde Tijuana, en donde enterramos a dos de nuestros colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas”, dijo.

Acto seguido leyó el nombre de los cinco periodistas asesinados en lo que va de este año y pidió a sus compañeros que se encontraban en el lugar, unirse con un “presente”, tras nombrar a cada uno de los reporteros muertos.

“José Luis Gamboa, ¡presente!; Margarito Martínez Esquivel, ¡presente!; Lourdes Maldonado, ¡presente!; Roberto Toledo, ¡presente!; Heber López, ¡presente!”, gritó entre lágrimas.

Posteriormente, Sonia De Anda exigió que sea revisado el Mecanismo de Protección a Periodistas debido a que hay casos en los que -dijo- hay personas que hacen uso de la libertad de expresión que abusan y difaman, e incluso -aseguró- hay voceros de narcos que aspiran a llegar al Mecanismo porque hacen transmisiones en redes sociales.

En respuesta, López Obrador aseguró que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, acudirá la próxima semana a Tijuana para revisar el Mecanismo de Protección a Periodistas.

“Ya lo están haciendo, pero de todas maneras lo atendemos”, aseguró.

