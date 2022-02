El meme con el que Chumel Torres se mofó del nombramiento de Jesusa Rodríguez en Panamá

Chumel Torres se burló del nombramiento de Jesusa Rodríguez como embajadora en Panamá (Fotos: Andrea Murcia/Cuartoscuro // Instagram@chumeltorres)

Luego de darse a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso a Jesusa Rodríguez, senadora suplente de Morena, como embajadora de México en Panamá, las críticas y burlas de internautas no han dejado de llover, entre ellas, la del influencer Chumel Torres.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República compartió una imagen de una joven llorando, junto a la foto, escribió que así se ve la directora de teatro y actriz al enterarse que el gobierno de Panamá tampoco la acepta como embajadora, así como rechazó a Pedro Salmerón, historiador señalado por acoso sexual.

“Jesusa viendo como a ella tampoco la quieren en Panamá”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se unieron con bromas y comentarios sarcásticos sobre la designación de Rodríguez como embajadora.

Torres aseguró que así se ve la directora de teatro al enterarse que el gobierno de Panamá tampoco la acepta como embajadora (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“Que exigentes, no quieren acosadores, luego no quieren alguien que quema el pasto del diablo, ahora que sigue, ¿van a querer alguien honesto?”, “Dentro del fino repertorio de amistades de López Obrador, le resta sugerir a un asesino. Ya todos vieron cuáles son los amigos cercanos del presidente mexicano”, y “Pareciera que este gobierno está basado en la película La Ley de Herodes”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que luego de que el mandatario federal reveló que la nación centroamericana rechazó el beneplácito de Pedro Salmerón tras los señalamientos de acoso sexual en su contra, el pasado primero de febrero AMLO informó que la candidatura de la embajada de México en Panamá la tomaría la activista.

Sin embargo, horas después de darse a conocer la noticia, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República aseguró que votará en contra de la propuesta.

PAN en el Senado de la República aseguró que votará en contra de la propuesta (Fotos: Cuartoscuro)

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada opositora en el Senado, Julen Rementería del Puerto, advirtió que el PAN no dará su aval en la ratificación de nombramientos a embajadores y cónsules, no sólo al de Jesusa Rodríguez, sino también al de los exgobernadores del PRI.

El legislador explicó que en el caso de Rodríguez Ramírez, desde su parecer no cuenta con el perfil adecuado para ser la representante del Gobierno de México ante la nación centroamericana.

“Me parece que el Servicio Exterior Mexicano se debiera buscar prestigiar y, entiendo que no va a poner a sus opositores y a sus contras, lo entiendo, eso es razonable, pero de eso a pararse al otro lado a proponer a una persona con los méritos que tenga, que habría que revisar, pero embajadora de un país, representante de una nación, me parece que no tiene el perfil”

Lilly Téllez calificó al nuevo nombramiento como una “falta de respeto” hacia el pueblo de Panamá (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, agregó: “Qué bueno que un abusador no va a ser embajador, por supuesto que para nosotros es un gran logro de la ciudadanía, el gobierno no lo quiso aceptar, es más, no lo quiere aceptar, pero qué bueno que hubo altura de miras del gobierno de Panamá”.

Mientras que la panista Lilly Téllez calificó al nuevo nombramiento como una “falta de respeto” hacia el pueblo de Panamá.

“¿Qué le debe Panamá a usted Señor Presidente? Primero los insulta con Salmerón y ahora con Jesusa. Los panameños merecen respeto, no los menosprecie”, arremetió en su red social.

