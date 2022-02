Movimiento Ciudadano aplazó la candidatura de Roberto Palazuelos como gobernador de Quintana Roo

El 21 de enero Movimiento Ciudadano postuló a Roberto Palazuelos como aspirante a gobernador en Quintana Roo (Foto: Twitter/@Jacobo_Cheja)

El actor y empresario Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC), sabrá hasta el fin de semana si será postulado oficialmente por dicho partido para las elecciones del próximo 5 de junio.

Y es que el partido naranja aplazó la decisión sobre la candidatura del Diamante Negro, que estaba contemplada para este 16 de febrero. Si bien se pospuso la nominación oficial, Palazuelos aún tiene posibilidades de obtener la candidatura, pues el plazo para el registro se abre el próximo 23 de febrero.

En una entrevista para el programa Ciro Gómez Leyva Por la Mañana, Manuel Feregrino comentó que Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, reveló que no será sino hasta el próximo fin de semana cuando se sepa lo que sucederá con Palazuelos.

“Dante Delgado nos envió un mensaje, no va a ser hoy, va a ser viernes o sábado”, comentó Feregrino en el programa matutino de este miércoles.

Entre las polémicas en las que se ha visto envuelto el "Diamante Negro" está la ocasión en que dijo sentir admiración hacia Joaquín “El Chapo” Guzmán (Fotos: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux // Cuartoscuro)

Fue el 21 de enero cuando MC postuló a Roberto Palazuelos como aspirante a gobernador en Quintana Roo. Sin embargo, desde el inicio de su precampaña, el Diamante Negro se ha visto envuelto en una serie de polémicas que han hecho tambalear su posible candidatura.

Y es que el actor de 55 años no es bien visto por militantes de Movimiento Ciudadano, como la senadora Patricia Mercado y la ex diputada federal Martha Tagle, ya que no lo consideran ser acorde al “perfil” y los principios que el partido defiende.

Entre sus polémicas más recientes está cuando dijo sentir admiración por Joaquín “El Chapo” Guzmán. “A mí, aunque me digan que ‘cómo que hablas bien del Chapo’, a mí mis respetos. Yo admiro al Chapo porque qué mente tan brillante, y haber llegado donde llegó y haberse salido de ahí (a través de un túnel subterráneo), eso no cualquiera. Será un delincuente, pero qué señor delincuente”, comentó en una entrevista de 2019.

De igual manera, a principios de febrero el actor aseguró ser víctima de una “guerra sucia” en su contra para desprestigiar su imagen en las próximas elecciones. Ante ello, el empresario advirtió a sus detractores que estaba “tomando nota” para después “ajustar cuentas”.

Roberto Palazuelos confesó en una entrevista con Yordi Rosado haber participado en una balacera en la que murieron dos personas

“Te voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome yo estoy apuntando, estoy tomando nota; ya llegará el momento cuando yo sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas”

Asimismo, la semana pasada volvió a circular una entrevista que Palazuelos le concedió a Yordi Rosado en la que confesó haber participado en un tiroteo en la Ciudad de México, donde resultaron dos personas muertas, luego de actuar supuestamente en “legítima defensa”. “Se armó una put* balacera, Yordi. Matamos a dos cabron*s”, comentó.

La última controversia del “Príncipe Naranja” -nombre que Palazuelos adoptó- tiene que ver con su intento por limpiar su imagen. Y es que presuntamente, el Diamante Negro se coordinó con un exasesor de Enrique Peña Nieto, Juan Carlos Limón, a quien le habría pagado hasta 10 millones de pesos para mejorar su imagen en redes sociales, señaló Azucena Uresti en Milenio Televisón.

En caso de que Palazuelos llegue a ser gobernador de Quintana Roo, él mismo comentó que pondría como primera dama del estado a su exesposa Yadira Garza, con la que tuvo un hijo en 2005, reveló en una entrevista con Marta Patricia Castañeda.

SEGUIR LEYENDO: