“No más privatizaciones para unos cuantos”: Sheinbaum supervisó albergue en Iztacalco

La Jefa de Gobierno inauguró un nuevo albergue transitorio en Iztacalco (Foto: Twitter/ @Claudiashein)

Este 13 de febrero la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo visitó las instalaciones del Albergue Transitorio San Miguel, en el cual se brindará atención interdisciplinaria y capacitación laboral a personas vulnerables en la alcaldía Iztacalco, demarcación capitalina actualmente representada por Raúl Armando Quintero Martínez.

Durante la inauguración del inmueble, Carlos Ulloa Pérez, titular de la Secretaría de Inclusión Social y Bienestar (Sibiso) destacó que se pretende que quienes se alojen en el albergue tengan una espacio y una calidad de vida digna e indicó que algunos de los servicios que se ofrecerán, entre ellos asesoría psicológica, médica y dental.

Por su parte, Sheinbaum Pardo indicó que actualmente se está viviendo un momento histórico en el país, en el cual se ha gestado un importante proceso para erradicar la privatización. “Ya no más privatizaciones de la Educación Pública, ya no más privatizaciones de la Salud Pública, ya no más privatizaciones del espacio público, ya no más privatizaciones para que unos cuantos disfruten del Derecho a la Ciudad y la gran mayoría esté exento de ese Derecho”, indicó la mandataria.

Carlos Ulloa, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social indicó que en el albergue se ofrecerán servicios como asesoramiento psicológico y médico (Foto: Twitter/ @Claudiashein)

De esta forma, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aplaudió el proceso de la llamada “Cuarta Transformación” que ha emprendido desde el inicio de su mandato y calificó como “democrático” el movimiento encabezado por el tabasqueño “para el beneficio de los que menos tienen”, indicó la mandataria local.

“Hoy estamos en este lugar, que es un lugar muy importante, porque es un albergue para personas que muchas veces no tienen una familia, un acompañamiento que les permita salir adelante son, como dice Carlos, a veces los más olvidados de los olvidados de la ciudad y nosotros siempre le vamos a tender la mano al que menos tiene”, señaló la Jefa de Gobierno.

Sheinbaum Pardo indicó que la construcción del albergue fue una decisión colectiva orientada a promover la solidaridad mediante la creación de un espacio en el que las personas más vulnerables podrán capacitarse con el fin de integrarse al mercado laboral. Asimismo, la mandataria local agradeció a la mayordomía del pueblo de San Miguel y resaltó su importancia para dar continuidad a la vida comunitaria de sus habitantes.

Por su parte, el Gobierno de la CDMX resaltó mediante su cuenta oficial de Twitter que en el Albergue Transitorio San Miguel se recibirá “a las personas que históricamente han sido excluidas de los procesos de desarrollo económico y social, que para nosotros son parte de los grupos prioritarios de atención”.

Claudia Sheinbaum Pardo inauguró una nueva estación de bomberos en la capital (Foto: Twitter/ @Claudiashein)

Durante si gira por la alcaldía Iztacalco, la morenista expresó que, de las 16 alcaldías que conforman el territorio capitalino, solo dos de ellas no contaban con estación de bomberos para auxiliar las emergencias en las demarcaciones de Milpa Alta e Iztacalco, donde este 13 de febrero se inauguró la primera estación.

De esta forma, destacó que se cerrará 2022 con la edificación y puesta en marcha de las dos estaciones, así como con el fortalecimiento generalizado en materia de equipamiento. En este sentido, desde la nueva estación instalada en la colonia Agrícola Oriental, Sheinbaum Pardo reiteró la importancia de los planes de Protección Civil.

“No solo es la atención de los bomberos, sino es que todos aprendamos a cuidarnos, a que tenemos que tener bien cerrada del gas, que si hay alguna fuga estemos muy atentos para poderlo atender previamente”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: