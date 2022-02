Regreso a clases en Nuevo León: Samuel García anunció la vuelta a las aulas el 14 de febrero

Fotografía de archivo en la que se observa a un grupo de estudiantes y profesores de regreso a clases presenciales, en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Ante la disminución de casos de COVID-19 en Nuevo León, el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, anunció que a partir del lunes 14 de febrero los menores regresarán a clases presenciales de forma obligatoria en el nivel básico público y privado.

Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal pidió a los padres de familia, maestros y autoridades municipales, estatales y federales prepararse para la vuelta obligatoria a las aulas; explicó, además, que el sistema de educación básica regresará a su esquema original.

“Pues ante la evidente disminución de casos, que ya llegamos a una cifra que no veíamos desde finales de diciembre, hoy quiero decirle a todo Nuevo León que se preparen, que estemos listos para regresar a clases presenciales el lunes 14 de febrero, el Día de San Valentín”

García Sepúlveda compartió que el jueves 10 de enero se publicará el anuncio en el Periódico Oficial del estado tras la aprobación del Comité Estatal de Seguridad en Salud, quien evaluará el comportamiento de la pandemia.

El mandatario estatal pidió a los padres de familia, maestros y autoridades municipales prepararse para la vuelta obligatoria a las aulas (Foto: Twitter@nuevoleon)

“Queremos regresar al esquema original porque para nosotros los niños son lo más sagrado, y estos números deben ser aprobados por el Comité de Salud, para que nos permitan ya con toda claridad el jueves decir públicamente y oficialmente que Nuevo León regresa al esquema original de clases, si no hay nada extraordinario porque todo pinta de lujo”, destacó.

Ante el regreso obligatorio, el gobernador aclaró que si por alguna situación especial, como frío o alguna comorbilidad, algún padre de familia decide no mandar a sus hijos a la escuela, “no le va a pasar nada”, ya que no habrá sanciones. No obstante, agregó, es muy importante reincorporarse a las labores en el salón de clases.

“Padre de familia que por algún motivo especial, frío, comorbilidad o simple y sencillamente le gustó el esquema en línea, no les va a pasar nada, pero eso no impide que Nuevo León dé el paso, como siempre, primero en poner el ejemplo a nivel nacional”

Información en desarrollo

