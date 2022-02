María Asunción Aramburuzabala: qué hizo la mujer más rica de México cuando su equipo de trabajo le “falló”

María Asunción Aramburuzabala es la mujer más rica de México. Foto Cuartoscuro

Sin duda alguna, María Asunción Aramburuzabala, es una de las mujeres más influyentes de México, pues se trata de la mujer más rica del país, y una de las empresarias más importantes de la nación. Aramburuzabala Larregui es heredera de la empresa cervecera Grupo Modelo, además es directora de las empresas Tresalia Capital y Abilia.

Mariasun, como también la conocen, además de ser la mujer más adinerada de México, es la sexta persona con más dinero en el país, solo por detrás de otros grandes empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego.

En una entrevista para el podcast Cracks, conducido por Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava, María Asunción Aramburuzabala explicó qué hizo el día que su equipo de trabajo le falló, o sea, no le entregó los resultados esperados. “A veces, no toda la gente se rige por la misma forma de ser o por los mismo valores, y hay gente que a veces hace otras cosas, en Abilia, la verdad hay gente que a veces hace otras cosas, en Abilia, la verdad es que, como en todos los negocios, yo siempre trato de mantener los más altos estándares en todos los sentidos, yo decidí quitar al equipo que trabajaba en Abilia porque no tenían el estándar que nosotros esperábamos de ellos”, explica la empresaria.

Dice, en la entrevista que, la implicación para el negocio es importante, pues un cambio de managment siempre crea “una revolución”. “Al final del día, por decirte, nosotros no hemos dejado de pagarle a un solo banco, de hecho todas nuestras deudas están saldadas, no hemos dejado de entregar unidades, porque nos habíamos quedado con edificios a medias, este, creo que para nosotros, para mí, para mi familia, para mi hermana, lo más importante, la verdad, sabes qué, la honorabilidad de la familia ha estado ahí por tres generaciones, entonces, nosotros siempre vamos a cumplir, y vamos a cumplir como debemos de hacerlo. Si de repente la gente que trabaja con nosotros puede haber tenido errores, o no haber tenido errores, o haber hecho cosas mejor o peor, pues sabes qué, a veces pasa que el equipo no da lo que uno espera, pues cambias al equipo y sigues adelante, pero Abilia es una empresa que es mexicana, se fundó hace mucho más de 20 años”, dice Mariasun.

La empresaria notó que su equipo directivo de Abilia no daba los resultados esperados. Foto Cuartoscuro

Menciona que ha sido difícil, pues el sector inmobiliario está muy afectado, que es el sector al que se dedica Abilia, la empresa de la empresaria. “Con el cambio de sexenio hubo un asentamiento primero, que venía como de seis, ocho, 10 meses antes, y después el COVID, pues ha hecho que esto sea otro tema muy difícil, creo que la verdad es un sector que hoy está en México un poco sentado”, explica.

Oso Trava le pregunta que después de que su equipo directivo de Abilia tiene un abuso de confianza y lo decide cambiar, si hay algún cambio en lo que piensa sobre el management y el Oversight de sus equipos, no solo en Abilia sino en el resto de sus empresas, a lo que ella responde que sí. “Creo que entre muchas de las lecciones que he ido aprendiendo a través del tiempo, es que el gobierno corporativo es sumamente importante, mucha gente, el gobierno corporativo, lo ve como una cosa de flojera que hay que hacer porque no queda de otra, y la verdad de las cosas es que, yo personalmente me he metido muchísimo a robustecer todo lo que es gobierno corporativo”.

Dice que referente al caso de Abilia, es un tema que ya pasó y que ha sido mucho del sector. “El COVID no ayuda, entonces no pasa nada, estamos esperando a que se vuelvan a reactivar y ahí estamos, tenemos todas las deudas pagadas, los proyectos en sí no tienen compromisos demasiado grandes”, concluye la empresaria.

