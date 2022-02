Declararon culpable al skater Mario Sáenz por el asesinato de Pamela Salas

Antes de entregarse grabó un video para explicar su inocencia por el asesinato de su novia (Foto: YouTube MafianTV)

Mario Sáenz, skater mexicano, fue declarado culpable por el asesinato de su novia Victoria Pamela Salas Martínez en 2017, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura en una habitación del Hotel Novo Coapa en la alcaldía Tlalpan.

A pesar de que el propio Saenz se entregó a las autoridades en abril de 2019, el pasado viernes 4 de febrero fue declarado culpable por dos de los tres jueces en la audiencia que se realizó en las instalaciones del Reclusorio Sur.

Antes de la resolución, el skater mexicano se había declarado inocente frente a los representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la defensa de su ex novia Victoria, así como del Tribunal de Enjuiciamiento.

Sin embargo, tras un receso decretado por estos últimos antes del fallo, la audiencia se retomó y Mario Sáenz fue declarado culpable. La próxima semana el Tribunal de Enjuiciamiento dictará la sentencia, que podría alcanzar hasta los cincuenta años.

La audiencia que se realizó en las instalaciones del Reclusorio Sur (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

“Son muchos sentimientos encontrados para mí y mi familia. Es mucho dolor y pues aunque haya sentencia y culpabilidad , eso no nos va a devolver a mi hija, pero ya no va destruir otro hogar (…) es lo justo no nada más para Pamela, sino para cualquier mujer que vive violencia de género; toda mujer que es violentada se merece justicia”, dijo la madre de la víctima tras conocerse el fallo.

En las redes sociales hubo opiniones encontradas, por un lado estuvieron los que apoyaron el fallo de las autoridades y aseguraron que se hizo justicia. “Después de un largo proceso, el skater Mario Sáenz fue declarado culpable por el asesinato de su novia, Pamela Salas. La sentencia por el asesinato de esta joven tardó, pues desde 2017 Pamela fue asesinada y Mario era el principal sospechoso. Se hizo justicia”.

Por otro lado también estuvieron quienes lamentaron la decisión de los jueces y creyeron en la inocencia de Saenz. “Mario Sáenz es el caso que demuestra cómo cuando alguien difama y lincha junto con todos lo medios, puede acabar con tu vida y tu libertad. Qué triste que las difamaciones y linchamientos hoy le quiten a un niño su papá”, dijo una usuaria de Twitter, seguidora del patinador.

Días antes de que se entregara, el famoso skater y empresario grabó un video difundido por el canal de YouTube MafianTV en el que aseguró que las autoridades han fabricado “un show” para mostrarlo como el culpable del crimen cometido “en un lugar en el que jamás ha estado”.

A Victoria Pamela la asesinaron el 31 de agosto de 2017, un día antes de cumplir 23 años, en un hotel de la Ciudad de México

También dijo que al contrario de lo difundido por los medios, nunca estuvo prófugo, sino que su abogada lo representó todo este tiempo.

“Yo me voy a presentar voluntariamente, a mí nadie tiene que buscar porque yo soy completamente inocente, y ni modo, voy a poner mi vida en manos de un juez que ni siquiera debería hacerlo porque no tengo necesidad de estar viviendo esto”, dijo ante la cámara.

“Ya destruyeron mi carrera, han destruido a mi familia, aunque no la han visto en televisión, esto es una injusticia. Yo demostré con pruebas, mi abogada fue, todo este tiempo no he estado prófugo, simplemente mi abogada ha estado en mi representación y ha presentado todas las pruebas de que yo no estuve ahí, y aún así, el juez quiere que me presente ante la autoridad y lo pienso hacer, porque yo no soy culpable de nada, soy completamente inocente”, dijo.

A Victoria Pamela la asesinaron el 31 de agosto de 2017, un día antes de cumplir 23 años, en un hotel de la Ciudad de México. La golpearon, le cortaron un seno, la laceraron y luego la dejaron bajo el agua caliente de la ducha.

De acuerdo con la necropsia murió de una herida punzocortante profunda en el cuello. Victoria había avisado a sus padres, Consuelo Martínez Salas y Salvador San Pedro, que celebraría su cumpleaños con amigos y su novio, y que luego viajaría a Cocoyoc, un centro turístico en Morelos. Fue el último día que su familia supo de ella.

