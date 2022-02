Denise Dresser tundió a AMLO por críticas a periodistas: “Distractor”

Denise Dresser se ha caracterizado debido a sus duras críticas hacia López Obrador (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga Denise Dresser se ha caracterizado por ser una de las figuras dentro de la esfera política del país que constantemente emite duras críticas hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter, la académica ha señalado su descontento a diversas acciones que el tabasqueño ha realizado bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo. Ante ello, en una de sus últimas publicaciones en dicha red social, Dresser mencionó que cada vez que López Obrador arremete en contra de un periodista durante sus conferencias matutinas, se dejan de lado diversas problemáticas por las que atraviesa el país.

“Lo que se deja de discutir cuando @lopezobrador_ ataca a un periodista en la mañanera: Asesinatos de periodistas. Su salud y hospitalización. Recesión económica/estanflación. Adjudicaciones/ampliaciones de contratos de Pemex. Aumento de violencia/militarización. #Distractor”, escribió Denise Dresser en dicha red social.

Denise Dresser aseguró que AMLO ocupa las mañaneras únicamente para lanzare contra periodistas (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

Las declaraciones de Dresser se dieron luego de que el mandatario mexicano se lanzara en contra de la periodista Carmen Aristegui, pues de acuerdo con López Obrador, mucha gente la veía como “la paladina de la libertad”, pero ha engañado “por mucho tiempo”.

Durante su conferencia mañanera del pasado viernes desde Tlaxcala, el tabasqueño mencionó que los ciudadanos deben tener cuidado con Aristegui ya que ha realizado “reportajes calumniosos” y la acusó de estar a favor del “bloque conservador”.

“Ya engañaron mucho. Este Lorenzo Córdova (presidente consejero del INE) era comentarista de radio ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo”, aseguró López Obrador.

AMLO aseguró que Aristegui ha mentido (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, minutos después de las declaraciones del Jefe del Ejecutivo, la periodista, a través de su programa de radio Aristegui Noticias, indicó que le queda claro que todo lo que dice López Obrador tiene un como propósito dañar.

" (...) Se ha referido a mí, otra vez, de manera muy agresiva. No parece percatarse el presidente de la República que es eso, el presidente de la República. No parece percatarse que detenta un poder enorme y que sus agresiones, porque eso son, y sus dichos que pretenden denostar la trayectoria, la credibilidad, el prestigio periodístico, los elementos que son fundamentales por lo menos para una periodista como yo. Al final de cuentas, los periodistas tenemos como principalísimo activo, digámoslo así, pues eso, la credibilidad (...)”, apuntó la periodista.

Asimismo, Aristegui también mostró su descontento por las acciones del presidente, pues dijo que el tabasqueño hace uso de los recursos públicos del Estado con el fin de agredir, en este caso, a periodistas que han cuestionado su administración, así como también el proyecto de nación que encabeza autodenominado como la Cuarta Transformación (4T).

Aristegui aseguró que las declaraciones de AMLO sólo tienen como fin agredir (Foto: EFE/ Lenin Nolly)

" (...) Que el presidente de un país, en este caso el de México, decida usar los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir como lo hace, en este caso, me refiero a mi persona. Porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión, directamente del presidente de la República a mi persona, y me queda clarísimo, cada vez más, que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar. Dañar en lo que es más importante para una periodista, dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad y eso es un asunto que tenemos que tomar conciencia de lo que significa”, agregó.

Cabe mencionar que la periodista y escritora Lydia Cacho salió en defensa de su colega y declaró que más allá del sexenio y la fuerza política en el poder, los periodistas en México siempre serán un contrapeso, por lo que no hay necesidad de “caerle bien” a los funcionarios públicos.

