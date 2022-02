Aguascalientes: AMLO reconoció al gobernador, Martín Orozco, tras detención de su secretario de seguridad

(Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

El pasado 02 de febrero, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura.

Ante ello, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció la postura del gobernador, Martín Orozco Sandoval, ante el aseguramiento del servidor que él mismo promovió al cargo en 2018.

“Me llamó la atención y lo celebro, la declaración del gobernador diciendo que ellos estaban de acuerdo que lo investigaran (...) Eso es de destacar. Por lo general, se quedan callados o los defienden”.

Asimismo, reiteró su postura de respetar los procedimientos de la Fiscalía General de la República (FGR), no sin antes llamar a la no impunidad, pero actuar sin “politización” o “fabricando delitos”: “Estos casos ya están en la Fiscalía, no quiero agregar nada”, comentó en su conferencia de prensa.

Información en desarrollo...