Oposición reaccionó contra el nombramiento de Jesusa Rodríguez: “Perdón, Panamá”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, informó durante su más reciente conferencia mañanera que tras la renuncia de Pedro Salmerón a la embajada de Panamá, dará su apoyo al nombramiento de la ex senadora Jesusa Rodríguez.

Lo anterior, luego de que el propio historiador declinara del beneplácito tras los señalamientos por acoso sexual, aunado a la inconformidad que la canciller panameña, Erika Mouynes, expresó a la designación del académico por las mismas razones.

Sin embargo, la designación de Rodríguez provocó una serie de críticas y comentarios en contra del Gobierno de México y la Cuarta Transformación (4T) por la forma en que ha manejado las relaciones exteriores.

Uno de los primeros en reaccionar fue Felipe Calderón, el expresidente de México abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN): ”¿Pero qué cosa nos han hecho los panameños, sino tratarnos bien? ¿Por qué tratarlos así?” escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Felipe Calderón expresidente de México (2006-2012) se pronunció contra el nombramiento de Jesusa Rodríguez EFE/ Esteban Biba/Archivo

También se sumaron a las críticas sus antiguos compañeros en el senado, mayormente de la bancada del PAN, representada por Lilly Téllez, Kenia López Rabadán, Julen Rementería, entre otros.

Lilly Téllez: “¿Qué le debe Panamá a usted Señor Presidente? Primero los insulta con Salmerón y ahora con Jesusa. Los panameños merecen respeto, no los menosprecie”.

“Me parece que el Servicio Exterior Mexicano se debiera buscar prestigiar y, entiendo que no va a poner a sus opositores y a sus contras, lo entiendo, eso es razonable, pero de eso a pararse al otro lado a proponer a una persona con los méritos que tenga, que habría que revisar, pero embajadora de un país, representante de una nación, me parece que no tiene el perfil”, dijo Rementería.

Por su parte, Kenia López Rabadán se limitó a celebrar que Pedro Salmerón fuera rechazado y eliminado de la lista de los posibles embajadores de México ante Panamá.

Oposición en el Senado estalló contra el nombramiento de Jesusa Rodríguez Fotos: Cuartoscuro

Por último, periodistas, columnistas, youtubers, conductores y caricaturistas opinaron al respecto con duros ataques por la más reciente designación del presidente de México.

Chumel Torres: “La buena: Pedro Salmerón no va a ser embajador. La mala: no porque el presidente haya hecho caso a los reclamos de las mujeres. La rara: va Jesusa Rodríguez. Perdón, Panamá”.

Laisha Wilkins: “Yo que Panamá diría SÍ a Jesusa, no vaya a ser que les manden a Attolini”.

Leonardo Curzio: “Y si va en serio lo de #Jesusa, dejaría clara la baja consideración que tiene de la representación externa … y el valor que le asigna a la relación con Panamá… es como si en funciones de seguridad nombrara a un cantante de cumbia … en vez de un Coronel”.

AMLO apoyó el nombramiento de Jesusa Rodríguez FOTO: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Pedro Gerriz Hijar: “Ya declinó Pedro Salmerón a ser el nuevo embajador en Panamá. Alegó un linchamiento mediático. López Obrador ahora dice que propondrá a Jesusa Rodriguez. El chiste es quedar de la Chingada con los panameños”.

Callo de Hacha: “Y si tampoco les gusta Jesusa les mandamos a Noroña así que más vale que dejen de andar de exquisitos”.

Pascal Beltrán del Río: “Algunos de los personajes históricos que han sido embajadores de México en Panamá: Bartolomé Carbajal y Rosas Juan G. Cabral; Luis Padilla Nervo (...) En esa lista no viene al caso Jesusa Rodríguez”.

Paco Calderón: “¿Qué de plano está tan dado al queso el Servicio Exterior Mexicano que no tenemos diplomáticos de carrera con méritos suficientes para encabezar una embajada? ¿O qué nos hizo Panamá?”.

