Chumel Torres y Hernán Gómez protagonizaron una discusión en redes por lujos del hijo de AMLO

El influencer y el periodista protagonizaron una pequeña discusión en redes sociales (Fotos: Instagram)

Luego de que se diera a conocer que el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, cuenta con dos residencias en Estados Unidos, diversas personalidades del bloque opositor mostraron su descontento, mientras que militantes y cercanos al partido que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), salieron en su defensa.

Tal fue el caso del periodista Hernán Gómez Bruera, quien aseguró que los hijos de López Obrador “pueden vivir de la manera que se les antoje”.

“Los hijos del presidente, ¡especialmente si tienen más de 40 años!, pueden vivir de la manera que se les antoje. Mientras no se apropien de recursos públicos o hagan negocios con el gobierno no hay nada que podamos criticar realmente. Tener una esposa rica no es noticia”, escribió el Gómez Bruera a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ante ello, el influencer y conductor de El Pulso de la República Chumel Torres reaccionó a la publicación de Gómez Bruera y le cuestionó su posicionamiento y lo relacionó con la investigación de la Casa Blanca de la ex esposa del expresidente priista Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera.

El periodista salió en defensa de los hijos de López Obrador (Foto: Twitter/@HernanGomezB)

“Con la Gaviota y sus hijas no te salía tan fluido mi Facundo Malo”, comentó el influencer. Posteriormente, Hernán Gómez lo invitó a debatir a su programa en La Octava.

Cabe mencionar que no fue la única publicación del periodista, pues en otro post explicó cuales son los principios de la austeridad, emblema clave de la administración del tabasqueño.

“La austeridad tiene que ver con la forma en que se emplean los recursos públicos y con el dinero que viene de nuestros impuestos, no con el estilo de vida de las personas, ni mucho menos de los parientes de funcionarios que son mayores de edad”, aseveró.

Sin embargo, Chumel Torres no fue el único que reaccionó a las declaraciones de Gómez Bruera, pues cientos de cibernautas señalaron que existe incongruencia por parte del actuar de los hijos del presidente con respecto al discurso que ha manejado López Obrador durante su cargo como Jefe del Ejecutivo y también cuando era candidato a la presidencia.

Chumel comparó la investigación de MCCI y Latinus con la de la Casa Blanca de Angélica Rivera (Foto: Cuartoscuro)

Fue por medio de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus que se dio a conocer que José Ramón López Beltrán vivió en una mansión enorme en Conroe, Texas, cuyo propietario solía ser Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, posteriormente se mudó a una residencia en la localidad de Cypress en el condado de Harris que está a nombre de su esposa.

Otro de sus lujos es una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class que fue adquirida a nombre de Carolyn a un precio de 68 mil 675 dólares, es decir 1.4 millones de pesos.

La residencia tiene 447 metros cuadrados de construcción, de acuerdo con MCCI, cuenta con finos acabados en piedra y madera, cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, cocina, sala de estar y amenidades como: bar, sala de juegos e incluso sala de cine.

De acuerdo con TruePeopleSearch, ubicó la residencia como el domicilio de Carolyn Adams desde septiembre de 2019, momento en el que el inmueble pertenecía a Keith L. Schilling, quien se desempeñó como un alto ejecutivo de Baker Hughes, la empresa que tiene contratos vigentes con el gobierno de AMLO por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.

SEGUIR LEYENDO: