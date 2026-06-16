Cómo evitar ser víctima del “Falso Repartidor”, la modalidad de robo que crece en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió a la población sobre una modalidad delictiva que aprovecha el auge de las aplicaciones de entrega a domicilio para cometer robos en casas habitación.

La táctica, conocida como “Falso Repartidor”, consiste en que delincuentes se disfrazan de mensajeros para acceder a viviendas y sustraer dinero en efectivo u objetos de valor.

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¿Cómo opera la modalidad del “Falso Repartidor”?

El esquema sigue un patrón definido: un sujeto llega en motocicleta a un domicilio, toca el timbre y simula una entrega ordinaria. Al confirmar que la casa está sola, él y sus cómplices fuerzan la puerta de entrada, ingresan al inmueble y huyen con las pertenencias.

De acuerdo con las autoridades, el crecimiento del comercio electrónico y las plataformas de reparto facilitó que esta práctica se extendiera. Los delincuentes explotan la familiaridad que los habitantes tienen con ese tipo de visitas para bajar la guardia.

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Una multitud de repartidores de Uber, DiDi y Rappi, equipados con sus distintivas mochilas, avanza por una avenida urbana bajo la luz del mediodía, reflejando una movilización colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¡Ten cuidado al abrir la puerta! No te dejes engañar, algunos delincuentes se hacen pasar por repartidores para intentar ingresar a tu hogar; por ello, te compartimos las siguientes recomendaciones para que no seas sorprendido”, indicaron las autoridades.

¿Qué hacer si un supuesto repartidor toca tu puerta?

La SSC recomienda no abrir la puerta ante cualquier entrega no solicitada. El primer paso es verificar la identidad de la persona a través de la mirilla o el sistema de videovigilancia del inmueble, sin establecer contacto directo.

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El segundo paso es pedir al visitante que proporcione el número de orden y los detalles del pedido. Después, el habitante debe llamar directamente a la línea de atención al cliente de la plataforma correspondiente para confirmar la autenticidad de la entrega.

Si el supuesto repartidor no puede dar esos datos o presenta actitud sospechosa, la recomendación es no abrir bajo ninguna circunstancia. En ese caso, la persona debe alertar a sus vecinos a través de grupos de redes vecinales y comunicarse con el policía de cuadrante asignado a la zona.

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FOTO DE ARCHIVO: Roberto, un repartidor, transporta pedidos de comida en la Ciudad de México, México, el 16 de octubre de 2024. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

Hacer saber al visitante que hay alguien en casa eleva el riesgo percibido por el delincuente. Esa sola acción reduce la probabilidad de que intente forzar el acceso al domicilio.

Medidas preventivas para cuando el hogar queda desocupado

Antes de ausentarse por un tiempo prolongado, la SSC aconseja reforzar los mecanismos de seguridad en puertas y ventanas, además de instalar sistemas de videovigilancia. Avisar de la ausencia a personas de confianza y mantener contacto con los vecinos también forma parte de las medidas recomendadas.

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Si un vecino detecta a un supuesto repartidor con actitud sospechosa frente a una casa que sabe desocupada, debe reportarlo de manera inmediata a las autoridades. Cualquier persona que permanezca por tiempo prolongado en el exterior de una vivienda sin ser atendida también merece un reporte al policía de cuadrante.

El papel de los repartidores en la prevención

Los trabajadores de plataformas de entrega también tienen una función en este esquema de prevención. La SSC les pidió seguir en todo momento los protocolos de identificación que exigen las distintas aplicaciones para las que trabajan.

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Fotografía de archivo de un repartidor de Rappi en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Además, si durante su ruta de reparto detectan a alguien que se hace pasar por repartidor o presenta comportamiento sospechoso, deben dar aviso a las autoridades y alertar a sus redes de contacto en la zona.

¿Cómo reportar una emergencia?

Ante cualquier situación de riesgo, la Secretaría instó a la ciudadanía a marcar el 911, el número de emergencias disponible las 24 horas. También habilitó la aplicación #MiPolicia como canal alternativo de comunicación directa con los cuerpos de seguridad.

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Asimismo, para consultar recomendaciones adicionales y actualizaciones en materia de seguridad, la SSC puso a disposición de la ciudadanía sus cuentas en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.