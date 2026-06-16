Piden firmar petición de denuncia ciudadana contra Clara Brugada por ‘despilfarro de recursos’ en remodelaciones de la CDMX

Capturas de pantalla de los videos compartidos por la oposición.

La celebración de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México ha generado polémicas e incomodidades en diferentes sectores de la sociedad, una de las que más ha trascendido es la remodelación —casi de última hora— en varias zonas de la capital. No obstante, estas obras estuvieron enfocadas más a un ‘maquillaje urbano’ que a una verdadera mejora en infraestructura de calles y medios de transporte.

La Zona Metropolitana sigue enfrentando las mismas problemáticas de siempre, sobre todo en la temporada de lluvia: inundaciones, atascamientos, etcétera.

En ese contexto, la oposición ha respaldado las denuncias de muchos capitalinos y se ha sumado a las críticas sobre el dinero invertido en las obras de remodelación que no fueron enfocadas a los ciudadanos. Esto lo han sustentado con imágenes y videos que han circulado en redes sociales.

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“¿No les da vergüenza recibir así a los turistas?”, preguntó en una publicación en redes sociales la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Frida Guillén, dirigiéndose al partido Morena. Otras figuras de la oposición se han sumado a estas posturas.

Laura Ballesteros pide sumarse a petición ciudadana en línea

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, publicó a través de sus redes sociales una petición de denuncia ciudadana para exigir que la Contraloría General de la Ciudad de México, investigue el uso de los recursos públicos “destinados a estas acciones y determine si existieron irregularidades, desvíos de prioridades o posibles responsabilidades administrativas”.

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Esta petición, difundida a través de la plataforma Change.org, titulada “Exigimos justicia y transparencia ante el abandono del Metro de la Ciudad de México”, tiene el objetivo de recaudar firmas de los capitalinos para cumplir con las siguientes exigencias:

Una auditoría completa y transparente sobre los recursos públicos destinados a las obras y acciones relacionadas con el Mundial. Que se haga pública toda la información sobre contratos, costos y criterios de asignación de recursos. Que se priorice la inversión en el Metro y el transporte público de la ciudad. Que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas para evitar el uso discrecional de recursos públicos. Que las decisiones de infraestructura tengan como prioridad el bienestar de las personas y no la propaganda gubernamental.

A través de sus redes sociales, la emecista Laura Ballesteros compartió la petición e invitó a sumarse para denunciar la administración de Clara Brugada y sus acciones, lo que calificó como un “despilfarro”.

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“¿Estás harto de que la Ciudad de México no funcione, y que el gobierno no haga su trabajo? Firma esta petición de denuncia contra Clara Brugada y el despilfarro de recursos para esconder con pintura esos problemas, en lugar de arreglarlos", se lee en su publicación.

Petición en Change.org

Oposición panista también se suma a las críticas

Laura Ballesteros no es la única que se ha manifestado en contra de las acciones del gobierno capitalino. Las panistas Dany Álvares y Frida Guillen también han pedido que se investiguen los gastos que se efectuaron en estas remodelaciones.

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La diputada del PAN, Frida Guillen, sostuvo que, mientras las autoridades destinan recursos a intervenciones urbanas de imagen, persisten fallas en servicios y vialidades. En su publicación, señaló que “la simulación del gobierno ya quedó al descubierto” y vinculó esa acusación con escenas de afectaciones en el Metro y en una calzada recién inaugurada que, según escribió, terminó convertida en “alberca”.

Contrastó el gasto en acciones que presentó como decorativas con problemas de infraestructura que, a su juicio, afectan de forma directa a ciudadanos y visitantes. Mencionó la ciudad “pintada de morado” y una “ajolotización” de adorno como ejemplos de una política centrada en la apariencia.

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La legisladora panista afirmó que la población exige “buen transporte”, “vialidades dignas” y un sistema eficiente para el desalojo de lluvia. Su reclamo apuntó a que los recursos públicos se orienten a resolver fallas estructurales y no a proyectos que, según su planteamiento, funcionan como propaganda.

Por su parte, la panista Dany Álvarez pidió que legisladores de Morena usen el Metro CDMX para llegar a la Cámara de Diputados y vivan lo que todos los capitalinos. La panista lanzó una crítica directa por las condiciones del servicio: “Sientan la indignación de viajar entre la porquería y con los pies mojados”.

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La funcionaria centró su mensaje en la estación San Lázaro, donde denunció afectaciones y cuestionó que los recursos públicos se destinen a intervenciones de imagen sin resolver problemas de operación e infraestructura. En su publicación en redes sociales sostuvo que a esa terminal “la ajolotización no llegó” y afirmó que, pese al gasto millonario para maquillar el sistema, los usuarios siguen padeciendo las decisiones del oficialismo.