Robo de cuenta en Instagram: la PDI te dice cómo prevenirlo y qué hacer si ya te afectó

(Imagen ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios de Instagram activen la autenticación en dos pasos y protejan sus cuentas ante el robo de identidad digital.

El primer paso consiste en abrir la aplicación de Instagram y dirigirse al perfil personal. Desde ahí, el usuario accede al apartado de Cuenta.

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Si quieres evitar este tipo de fraudes, aquí te explicamos, paso a paso, cómo activar la autenticación en dos procedimiento para proteger tu cuenta antes de que sea demasiado tarde.

¿Cómo llegar a la configuración de seguridad?

Dentro del perfil, el menú despliega la opción Configuración y Privacidad. Al seleccionarla, la plataforma muestra la sección de Configuración con un enlace en letras azules que lleva al Centro de Cuentas.

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Un joven con el ceño fruncido y una expresión de preocupación mira intensamente la pantalla de su teléfono móvil en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Cuentas es el espacio donde Instagram centraliza las opciones de seguridad de todos los perfiles vinculados a una misma cuenta de Meta. Desde ese panel, el usuario identifica la opción Contraseña y Seguridad y la selecciona.

El proceso de activación de la autenticación en dos pasos

Dentro de Contraseña y Seguridad, la plataforma presenta la opción Autenticación en Dos Pasos. Al ingresar, Instagram solicita al usuario que elija el método de verificación que mejor se adapte a sus necesidades.

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De acuerdo con las autoridades, los métodos disponibles son dos: el mensaje de texto (SMS) y la aplicación de autenticación. Ambas opciones generan un código único cada vez que se inicia sesión desde un dispositivo no reconocido por la plataforma.

Una vez que el usuario activa uno de esos métodos, Instagram confirma que la autenticación en dos pasos quedó habilitada. A partir de ese momento, cualquier intento de inicio de sesión desde un dispositivo desconocido requiere ese segundo código para completarse.

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Con lágrimas en los ojos y una expresión de angustia, una joven mira fijamente su teléfono móvil, afectada por un incidente de fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hace la autenticación en dos pasos?

La autenticación en dos pasos añade una capa de protección a la cuenta: aunque alguien obtenga la contraseña, no puede acceder al perfil sin el código adicional. Ese código llega por SMS al número registrado o lo genera la aplicación de autenticación instalada en el teléfono del titular.

Bajo este esquema de fraude, la Policía de Investigación recomienda agregar también un método de respaldo dentro del mismo menú. Ese recurso permite recuperar el acceso a la cuenta si el método principal no está disponible al momento de iniciar sesión.

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¿Qué hacer si ya fuiste víctima de robo de cuenta?

Si el usuario ya fue víctima de este delito, la Policía de Investigación indica que debe conservar toda la evidencia digital disponible. Esa evidencia incluye capturas de pantalla, correos electrónicos y cualquier mensaje relacionado con el acceso no autorizado.

Con esa documentación, el afectado debe acudir a la Coordinación Territorial más cercana a su domicilio para presentar la denuncia formal. La PDI señala que ese trámite es el canal oficial para reportar el delito ante las autoridades competentes.

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(Gemini)

La Policía de Investigación pone a disposición de la ciudadanía una línea telefónica de orientación: el (55) 5242 6489. A través de ese número, los usuarios reciben asesoría sobre cómo proceder ante un caso de robo de cuenta o cualquier otro delito cibernético.

El contacto también opera por correo electrónico en la dirección ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx. Ese canal permite enviar evidencia digital directamente a las autoridades antes de acudir de forma presencial.

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La Policía de Investigación subraya que la activación de la autenticación en dos pasos es la medida preventiva más eficaz para reducir el riesgo de pérdida de acceso a una cuenta de Instagram. El proceso completo toma menos de cinco minutos y no requiere conocimientos técnicos avanzados.