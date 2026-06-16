Héctor y José pasarán más de 60 años de prisión por secuestrar tractocamión en Nuevo León

Héctor y José robaron un tractocamión en Nuevo León, ahora fueron sentenciados a una pena ejemplar Foto: FGR

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra Héctor “N” y José “N” tras acreditarse su responsabilidad penal por secuestro exprés agravado, robo de autotransporte federal de carga, asociación delictuosa y posesión de inhibidor de señales.

El caso se originó en junio de 2021, cuando se inició una investigación a partir de la puesta a disposición asentada en un Informe Policial Homologado elaborado por elementos de la Guardia Nacional, quienes detuvieron a los dos hombres en el kilómetro 14 300 del Libramiento Noreste, a la altura del municipio de García, en Nuevo León.

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De acuerdo con la acusación, ambos viajaban en un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo plataforma con placas del Servicio Público Federal de carga que tenía reporte de robo. En esa intervención, las autoridades rescataron al conductor, quien se encontraba privado de la libertad.

La FGR informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, presentó las pruebas necesarias ante la autoridad judicial para sustentar los delitos y obtener la pena de prisión dictada contra los sentenciados.

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El chófer de la unidad fue asegurado (X/@MauroGonzalezMa)

Durante la detención, los uniformados aseguraron el tractocamión y dos semirremolques, además de un vehículo tipo Dolly. También decomisaron un inhibidor de señales equipado con 12 antenas, presuntamente destinado a bloquear comunicaciones o sistemas de rastreo.

En el mismo operativo, la Guardia Nacional aseguró la carga que transportaba la unidad: dos rollos de acero con un peso aproximado de 20 toneladas. La FGR señaló que estos aseguramientos formaron parte de los elementos integrados a la carpeta de investigación que se inició a nivel federal.

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Además de la pena corporal, la autoridad judicial impuso una sanción económica. La Fiscalía detalló que la multa fijada fue de $430,176, como parte de la sentencia condenatoria dictada contra Héctor “N” y José “N”.

Sentenciaron a Héctor “N” y José “N” a 60 años por secuestro exprés agravado, robo de autotransporte federal y otros delitos.

La detención ocurrió en junio de 2021 en el Libramiento Noreste, a la altura de García , Nuevo León , tras un reporte de robo del tractocamión.

Aseguraron un inhibidor con 12 antenas, unidades remolcadas y una carga de acero de 20 toneladas; el conductor fue rescatado.

Integrantes del Ejercito Mexicano patrullan por una calle en el Estado de México. Imagen de archivo. EFE/ José Luis De La Cruz

Homicidio doloso en México registra baja tras repunte de abril: ocho estados concentran el 54% de los casos

Ocho estados concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México durante mayo de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El mes cerró con un promedio de 47.3 casos diarios, a comparación de abril con el 52.6 por ciento.

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La cifra representa una caída de 6.4 por ciento frente al mes anterior, lo cual representó mayo como el periodo más bajo desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

Los estados con mayor concentración de casos

De acuerdo con las estadísticas, Guanajuato encabezó la lista con 8.8 por ciento de los homicidios del país, seguido por Baja California (7.8 por ciento) y Chihuahua (7.7 por ciento). Completaron el grupo Sinaloa (6.8 por ciento), Morelos (5.9 por ciento), el Estado de México (5.9 por ciento), Guerrero (5.5 por ciento) y Veracruz (5.3 por ciento).

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La distribución territorial no es nueva: las mismas entidades han encabezado los registros de violencia en meses anteriores, con Guanajuato como el estado de mayor incidencia acumulada en lo que va del año.

Marcela Figueroa, titular del SESNSP, presentó los datos durante la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La funcionaria explicó que la serie analizada abarca de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

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En ese periodo, el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. Esa diferencia equivale a 39 homicidios dolosos menos por día al cierre del quinto mes del año.

Sin embargo, la funcionaria detalló que el acumulado de enero a mayo de 2026 también establece un mínimo: el promedio de 50.4 homicidios diarios en ese período es el más bajo desde 2016 para los primeros cinco meses de cualquier año.

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28 estados con tendencia a la baja

Según las cifras presentadas desde Palacio Nacional, la disminución no se concentró en unas pocas entidades. Al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo período de 2026, 28 estados presentaron una reducción en su promedio diario de homicidios dolosos.