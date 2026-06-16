Zar antidrogas de EEUU señala al Cártel de Sinaloa por uso de narcotúneles: “Son ratas de túnel”

La zar antidrogas de EU afirmó que el Cártel de Sinaloa ha perfeccionado la construcción de túneles para el tráfico de drogas y personas. REUTERS/Daniel Cole

La zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, acusó al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones criminales transnacionales de perfeccionar la construcción de narcotúneles en la frontera entre México y Estados Unidos para facilitar el tráfico de drogas, personas e incluso el desplazamiento de operadores del crimen organizado.

Las declaraciones de la funcionaria se producen días después del descubrimiento de un narcotúnel que conectaba Tijuana, Baja California, con San Diego, California, en una operación coordinada entre autoridades de ambos países.

PUBLICIDAD

“Esto es muy común en el Cártel de Sinaloa… Y esa plaza es muy conocida por nuestras fuerzas del orden”, afirmó Carter en una entrevista, al referirse al hallazgo de la estructura clandestina.

La funcionaria estadounidense reconoció que las organizaciones criminales han incrementado significativamente su capacidad para construir estas obras subterráneas y comparó a sus integrantes con “ratas de túnel” por su habilidad para adaptarse y mejorar sus métodos de operación.

PUBLICIDAD

“Han descubierto cómo hacerlos más grandes, mejores, más amplios y efectivos, y tenemos que ser capaces de mantenernos al día”, señaló.

Sara Carter advirtió que cientos de millones de dólares en narcóticos podrían haber transitado por el túnel recientemente descubierto. (AP Foto/Gabriela Passos, Archivo)

Una amenaza que lleva décadas evolucionando

Sara Carter explicó que desde hace aproximadamente 25 años ha investigado el fenómeno de los narcotúneles utilizados por los cárteles mexicanos para introducir drogas y personas a territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

Según la funcionaria, estas estructuras han evolucionado con el paso de los años y actualmente incorporan elementos tecnológicos y de ingeniería cada vez más sofisticados.

El túnel descubierto recientemente entre Tijuana y San Diego tenía una longitud aproximada de 600 metros y alcanzaba una profundidad cercana a los 17 metros. De acuerdo con las autoridades, conectaba una zona poco concurrida de la ciudad fronteriza mexicana con un almacén ubicado en California.

PUBLICIDAD

Carter destacó que la construcción de este tipo de obras requiere una importante infraestructura logística, incluyendo maquinaria especializada para la excavación, sistemas de remoción de tierra y mecanismos para suministrar oxígeno al interior.

Además, algunos de los narcotúneles más avanzados han incorporado sistemas ferroviarios que facilitan el traslado de grandes cantidades de droga o de personas a través de la frontera.

PUBLICIDAD

El desafío de detectar y desmantelar los túneles

La funcionaria estadounidense señaló que uno de los mayores retos para las autoridades no es únicamente descubrir estas estructuras, sino determinar cuánto tiempo han permanecido en operación y cuántos cargamentos lograron cruzar antes de ser detectadas.

“Es probable que cientos de millones de dólares en narcóticos hayan pasado por este túnel. Imagina las implicaciones que esto tendría para la seguridad nacional”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Carter se producen en medio de la persistente crisis de tráfico de drogas sintéticas, particularmente de fentanilo, que continúa representando uno de los principales desafíos de seguridad para Estados Unidos.

Pese al reforzamiento de las medidas fronterizas, la funcionaria aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene una estrategia activa de vigilancia y combate contra las organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

Según explicó, las agencias de seguridad estadounidenses cuentan con herramientas tecnológicas y capacidades de inteligencia que les permiten seguir los movimientos de las redes de narcotráfico.

Autoridades de México y Estados Unidos localizaron un narcotúnel de aproximadamente 600 metros entre Tijuana y San Diego. Crédito: (CBP)

“Tenemos ojos por todas partes”, aseguró.

La zar antidrogas describió la lucha contra los cárteles como un constante juego del “gato y el ratón”, en el que las autoridades deben adaptarse rápidamente a las nuevas tácticas empleadas por las organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

Finalmente, sostuvo que la actual estrategia del gobierno estadounidense busca ser más proactiva y no limitarse a reaccionar cuando se descubre un narcotúnel.

El objetivo, señaló, es identificar y desmantelar las estructuras del crimen organizado antes de que sean utilizadas para introducir drogas como el fentanilo o para facilitar otras actividades ilícitas en la frontera entre México y Estados Unidos.

El hallazgo del túnel entre Tijuana y San Diego vuelve a poner bajo los reflectores la capacidad operativa de los grupos criminales transnacionales y la complejidad de combatir un fenómeno que, de acuerdo con las propias autoridades estadounidenses, lleva décadas evolucionando y sofisticándose.