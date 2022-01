Feministas de Panamá solicitaron que se rechace el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador

El nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá generó polémica en ambas naciones (Foto: Facebook/Pedro Salmerón)

Once organizaciones feministas de Panamá solicitaron al gobierno, encabezado por el presidente Laurentino Cortizo, rechazar el nombramiento como embajador de México al historiador Pedro Salmerón. Esto debido a que cuenta “múltiples señalamientos por acoso y hostigamiento sexual”, así se dio a conocer mediante una petición que fue enviado a la cancillería panameña.

La postura de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer fue expresada en una carta dirigida a la canciller panameña, Erika Mouynes, a la que este jueves 27 de enero tuvo acceso la agencia EFE.

“En vista de que han salido a la luz pública, por distintos medios, denuncias en contra de este ciudadano por sus actuaciones, consideramos que dicho Embajador no debe recibir el plácet (beneplácito) de parte de nuestro país para ejercer dicho cargo”, indicó la misiva de la Fundación para la Equidad de Género (Fundagénero), la cual fue respaldada por diez organizaciones panameñas.

Apenas el pasado 25 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aseguró que ya hizo saber al Gobierno mexicano su posición sobre la postulación de Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual, como embajador aquel país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aseguró que ya hizo saber al Gobierno mexicano su posición sobre la postulación de Pedro Salmerón (Foto: Especial)

La canciller de Panamá, Erika Mouynes, aseguró que la posición fue realizada a través de los respectivos canales diplomáticos. “La cancillería panameña ya manifestó su posición a la Cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden”, expuso la funcionaria ante medios de comunicación panameños.

A insistencia de la prensa, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores no quiso revelar si fue aceptada o no la postulación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.“Ya se manifestó la posición de la Cancillería panameña, la Cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación”, insistió la funcionaria.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en defender a Pedro Salmerón y, durante su conferencia matutina, negó que las denuncias públicas por acoso sean suficientes “para hacer justicia” a las víctimas, pues, recalcó, son susceptibles a emplearse como “golpeteos políticos”, especialmente si el presunto agresor se desempeña en el servicio público o diplomacia.

“No se puede juzgar a nadie si no hay pruebas (...) Cualquier gente que no sea bien visto por los medios, lo destruyen. Son campañas de linchamientos. No juicios sumarios y más cuando se trata de juicios políticos”, expresó el tabasqueño.

Pedro Salmerón fue elegido para representar a México en Panamá (Foto: Facebook/Pedro Salmerón)

Sin embargo, alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) ya han realizado denuncias en contra del historiador Pedro Salmerón ante la institución. Sin embargo el mandatario ha reiterado que no se cuenta con denuncias formales contra el historiador, esto a pesar de que le han notificado los señalamientos públicos en su contra, levantados ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ITAM e, incluso, al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, el pasado 18 de enero el movimiento #MeTooITAM envió una carta en la que solicitaban al tabasqueño revocar el nombramiento de Salmerón: “Nombrar a esta persona como representante de México en el extranjero revictimiza a quienes han tenido la valentía de exponer sus casos de manera pública. Este nombramiento profundiza la cultura de la impunidad”, aseguró la organización mediante un comunicado.

Tras los recientes cuestionamientos sobre el posicionamiento de la cancillería panameña a la embajada mexicana, recientemente AMLO dijo desconocer el estado del beneplácito, no antes reprobar las acusaciones hacia el historiador pues, aseguró, “dañan la dignidad y la moral”.

